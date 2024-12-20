Мешканці вулиці Колумбія Драйв у Вустері повідомляють про загрозу небезпеки від понад 30-метрової берези. Як реагує влада, 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

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Жителі Вустера бояться, що високе дерево впаде на їхні будинки

Люди скаржаться, що ​​дерево блокує сонячне світло, кидаючи похмуру тінь на їхні помешкання. Також вони побоюються, що береза може впасти та пошкодити будинки та автомобілі. Адже під час негоди окремі гілки часто обламуються і падають на землю.

Дерево стає надто високим, вітер регулярно опускає гілки, які можуть впасти на наші машини,

– каже один з місцевих.



Люди бояться, що високе дерево впаде на їхні будинки / Фото SWNS

Люди вже навіть просили дозволити їм зрубати дерево й посадити натомість нове.

Інші місцеві жителі стверджують, що небезпечна не лише згадана береза. Люди переконані, що це лише питання часу, коли й інші дерева в місті завдадуть серйозної шкоди будинкам.

Кріс Девіс вважає, що дерева зараз занадто високі. Їх посадили 20 років тому, свого часу вони виглядали дуже гарно. Однак тепер вони ростуть на городах людей, створюють незручності. А найгірше те, що вони можуть впасти.



Місцева влада не бачить проблеми / Фото SWNS

Влада наказала берегти дерева

Місцева влада Вустера реагувати на масові скарги відмовилася. Майже на кожне дерево є наказ про збереження, навіть на ті, які вже прогнили та мають найбільший ризик падіння. Крім того, влада вважає берези частиною пейзажу.

Містобудівники запевнили місцевих жителів, що "не було надано жодних доказів, які б свідчили про те, що дерево в поганому стані або становить безпосередній ризик" для жителів. Людям порадили не переживати через можливе падіння дерев, адже "береза – легка порода". А регулярне обрізання сухих гілок дозволить уникнути проблем з їхнім падінням в негоду.