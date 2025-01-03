Що ж приховував старий будинок, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Зверніть увагу Жінка почала ремонт у 130-річному будинку: що вона знайшла за каміном

Як пара знайшла у своєму домі справжній скарб

Про знахідку повідомив користувач тіктоку, який ділиться порадами щодо рідкісних монет, на які варто звернути увагу. Він розповів історію про пару, яка купила будинок у селі Еллербі в Північному Йоркширі, що у Великій Британії.

Чоловік та жінка вирішили зробити ремонт у купленому будинку. Парі вдалося зірвати справжній джекпот, знявши підлогу в кімнаті. Адже там вони виявили чашку, наповнену рідкісними монетами понад 400-річної давнини. Загалом пара знайшла 264 монети загальною вартістю 250 000 фунтів стерлінгів (понад 13 мільйонів гривень).



Монети були заховані під бетоном / Скриншот з відео

Що відомо про монети

При подальшому огляді пара виявила, що золоті монети датовані 1610 – 1727 роками.

Вони охоплюють період правління Якова I та Карла I аж до Георга I,

– йдеться у повідомленні.

Ця знахідка є однією з найбільших в археологічній історії Великої Британії.

Монети були на глибині всього 15 сантиметрів під бетоном. За словами користувача тіктоку, ця знахідка викликає запитання, нащо хтось ховав так багато монет під підлогою, якщо вже існували банки. "Однак це чудове і справді несподіване відкриття", – підсумував він.

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