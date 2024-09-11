У своєму помешканні площею 79 метрів архітектор зніс внутрішні стіни. Також він демонтував покриття підлоги та навісні стелі, щоб оголити бетонну поверхню.

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Квартира в стилі бруталізм

Помешкання практично монохромне, а точніше сіре. Там є лише кілька акцентів у вигляді іржаво-червоного дивану, смугастих шпалер у коридорі, жовтих світильників і кімнатних рослин.

Жан Вервій зонував квартиру скляними перегородками та металевими шторами. Їх можна переміщати так, що планування змінюватиметься у шести конфігураціях.

"Брутальний" інтер'єр / Фото Maryse Béland, Maxime Brouillet

Головне приміщення – кухня, об'єднана з лаундж-зоною. Увагу привертають два великі металеві столи з іржостійкої сталі, що стоять в центрі кімнати. Також у квартирі є робоча зона, тераса, спальня, гардероб та ванна кімната.

Труби та кабелі архітектор залишив відкритими. Побутові предмети хоч і сховані, але за скляними шафами та відкритими полицями їх також видно. Це трюк, який є характерною ознакою бруталізму.