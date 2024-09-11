У своєму помешканні площею 79 метрів архітектор зніс внутрішні стіни. Також він демонтував покриття підлоги та навісні стелі, щоб оголити бетонну поверхню.
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Квартира в стилі бруталізм
Помешкання практично монохромне, а точніше сіре. Там є лише кілька акцентів у вигляді іржаво-червоного дивану, смугастих шпалер у коридорі, жовтих світильників і кімнатних рослин.
Жан Вервій зонував квартиру скляними перегородками та металевими шторами. Їх можна переміщати так, що планування змінюватиметься у шести конфігураціях.
"Брутальний" інтер'єр / Фото Maryse Béland, Maxime Brouillet
Головне приміщення – кухня, об'єднана з лаундж-зоною. Увагу привертають два великі металеві столи з іржостійкої сталі, що стоять в центрі кімнати. Також у квартирі є робоча зона, тераса, спальня, гардероб та ванна кімната.
Труби та кабелі архітектор залишив відкритими. Побутові предмети хоч і сховані, але за скляними шафами та відкритими полицями їх також видно. Це трюк, який є характерною ознакою бруталізму.
Чому бруталізм такий популярний
Про відродження бруталізму писали ще у 2016 – 2019 роках. Та по-справжньому популярним він став за останні два роки. Vogue назвав бруталізм одним із головних трендів 2023-го.
Відомий дизайнер Колін Кінг якось сказав: "Я хочу, щоб усе було великим, міцним і мовчазним". В його уявленні бруталізм – це рух за чесність. У дизайні такого стилю немає яскравих шпалер чи зайвого декору. Там нічого не приховують, а навпаки показують все так, як є насправді.
Певну роль у поверненні бруталізму зіграла ностальгія за модерністською архітектурою, найкращі приклади якої активно публікували в соцмережах.