Будинок розташований в лісистій місцевості, на схилі пагорба, повідомляє Realtor.com. Довкола нього власники облаштували надбудови, що нагадують палуби, щоб власники могли милуватися природою звисока.

Зверніть увагу Шукав найдешевший будинок: чоловік придбав занедбану ферму за 15 тисяч доларів

Який вигляд має будинок, що нагадує поштову скриньку

Оскільки житло справді високе, а ще розташоване в невеликому лісі, то воно нагадує будиночок на дереві. Особливо це відчувається, якщо піднятися на палубу.

Коли будинок у формі поштової скриньки опублікували на Reddit, на допис відреагував місцевий.

Я виріс біля цього будинку та ходив до школи з дітьми, які жили тут десятиліття тому. Ми назвали це "Будинок поштової скриньки",

– написав чоловік.



Будинок наче розташований на дереві / Фото Realtor.com

Інший коментатор написав, що це житло має точнісінько такий вигляд, як поштова скринька. На Різдво він тематично прикрасив би її листівками. А дехто просто прокоментував: "Я люблю цей будинок".

Інтер'єр просто розкішний

Триповерхове житло з чотирма спальнями має площу майже 220 квадратних метрів. Аркова склепінчаста стеля з відкритими балками одразу впадає у вічі. А стіни з величезними панорамними вікнами просто захоплюють.

Гарно освітлена вітальня / Фото Realtor.com

Сучасна кухня зі світлим деревом і скляними шафами в контрасті з темними гранітними стільницями є ще однією родзинкою будинку. І це ще не все, бо в основному люксі облаштували приватну терасу та окрему ванну кімнату з душовою кабіною.

Затишна спальня / Фото Realtor.com

Тераса біля кухні пропонує простір для обіду просто неба. Також є засклена їдальня та офісне приміщення на мансарді.

Домашній офіс на мансарді / Фото Realtor.com

Востаннє будинок продавали у 2017 році за 586,3 тисячі доларів. Це було інвестицією відомих місцевих медійників, які здавали житло в оренду. Тепер його продають за 800 тисяч доларів.