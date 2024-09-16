Антон придбав за занедбану ферму всього за 15 тисяч доларів. Вона розташована в містечку Кудзюкурі, на найбільш густонаселеному острові країни. Про всі етапи трансформації він розповідає в тіктоці.

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Чоловік купив ферму з великим будинком

На фермі є чудовий будинок, а загалом її житлова площа складає 250 квадратних метрів. Там налічується 11 кімнат, тобто шість спалень і п'ять віталень, а також кухня і туалет. серед додаткових будівель – великий гараж і дві господарські споруди.

Я купив цю ферму близько двох місяців тому, але лише нещодавно знайшов час, щоб почати ремонт. Попередніми власниками була родина з дорослими дітьми, які більше не хотіли утримувати цю ділянку. Я й сам не планую жити тут постійно, адже розглядаю ферму як потенційне місце для відпочинку або оренди на кшталт Airbnb,

– розповів чоловік.

Протягом останніх п'яти років Антон активно купував та ремонтував порожні будинки в Токіо, щоб потім здавати їх в оренду. Цього разу він вирішив спробувати щось нове, тому шукав житло трохи далі від міста.

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Тут безліч дешевих покинутих будинків, але цей – найдешевший з тих, що я знайшов в околицях Токіо, з чудовим розташуванням, великою земельною ділянкою і чудовим потенціалом,

– каже швед.

Антон вирішив оформити інтер'єр будинку в традиційному японському і скандинавському стилях. дизайну, зберігаючи сільський шарм. Та наразі ремонт на початковому етапі, тож роботи ще дуже багато.