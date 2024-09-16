Будинок продають разом із літньою кухнею і гаражем. Також у складі лота земельна ділянка площею 9 соток.

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За скільки продають будинок у передмісті Києва

Житло площею 203 квадратних метри вміщує п'ять кімнат. Його збудували ще в 1989 році. Серед проведених комунікацій є електрика, водопостачання, каналізація (вигрібна яма), та опалення (газовий котел).

Кімнати мають різну площу: від 15 до 28 квадратних метрів. Окрім того, в будинку є:

коридор – 17,7 квадрата;

кухня-їдальня – 35,2 квадрата;

тераса – 12,4 квадрата;

котельня – 5 квадратів;

санвузол – 1,3 квадрата;

гардероб – 4,8 квадрата;

коридор – 6,6 квадрата;

балкон – 2,4 квадрата;

ванна кімната – 15,6 квадрата.



Будинок під Києвом продадуть на аукціоні / Фото Mind

Серед недоліків лота вказані відсутність централізованої каналізації та вік будинку (25 років). Початкова ставка – 4,01 мільйона гривень. Торги заплановані на 11 жовтня.

Двоповерховий будинок біля моря в Одесі

На аукціоні продадуть ще один двоповерховий будинок, але він розташований в Одесі. Це житло площею 196 квадратів з трьома спальнями. Також до лота входить земельна ділянка площею 5 соток.

Перевагою цієї нерухомості є її розташування. До моря йти всього лише 850 метрів. Стартова ціна – 2,44 мільйона гривень. Торги розпочнуться 30 вересня.