У серпні в порівнянні до вересня середня ціна на оренду в Києві здебільшого знизилася. Зокрема, вартість двокімнатного та трикімнатного помешкання впала на 5% та 4% відповідно. Про це відомо з аналітичного звіту DIM.RIA, передає Нерухомість 24.

Зверніть увагу Скільки коштують квартири в західних областях: актуальні ціни

Які ціни на оренду в Києві

Найнижча вартість оренди зафіксована в Деснянському районі. Середні ціни на квартири такі:

1-кімнатна – 10,3 тисячі гривень;

2-кімнатна – 13,2 тисячі гривень;

3-кімнатна – 14,3 тисячі гривень;

4-кімнатна – 12 тисяч гривень.

У всіх інших районах ціни стартують від 16 тисяч гривень. А найдорожче винаймати квартиру в Шевченківському та Печерському районах.

У Шевченківському:

1-кімнатна квартира – 23,4 тисячі гривень;

2-кімнатна квартира – 25,1 тисячі гривень;

3-кімнатна квартира – 30,2 тисячі гривень;

4-кімнатна квартира – 33,9 тисячі гривень.

На Печерську:

1-кімнатна квартира – 22,3 тисячі гривень;

2-кімнатна квартира – 28 тисяч гривень;

3-кімнатна квартира – 30,7 тисячі гривень;

4-кімнатна квартира – 43,3 тисячі гривень.



Ціни на оренду квартир у Києві / Дані DIM.RIA

Скільки коштує квадрат у новобудовах столиці

За останній місяць вартість квадратного метра на первинці майже не змінилася (-0,2%). Середня ціна в новобудовах Києва становить 1,3 тисячі доларів. Наразі це найбільше в Україні.

На другому місці – Закарпатська область (1,1 тисячі доларів), а на третьому – Дніпропетровщина та Львівщина (1,08 тисячі доларів).