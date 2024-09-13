У серпні в порівнянні до вересня середня ціна на оренду в Києві здебільшого знизилася. Зокрема, вартість двокімнатного та трикімнатного помешкання впала на 5% та 4% відповідно. Про це відомо з аналітичного звіту DIM.RIA, передає Нерухомість 24.
Зверніть увагу Скільки коштують квартири в західних областях: актуальні ціни
Які ціни на оренду в Києві
Найнижча вартість оренди зафіксована в Деснянському районі. Середні ціни на квартири такі:
- 1-кімнатна – 10,3 тисячі гривень;
- 2-кімнатна – 13,2 тисячі гривень;
- 3-кімнатна – 14,3 тисячі гривень;
- 4-кімнатна – 12 тисяч гривень.
У всіх інших районах ціни стартують від 16 тисяч гривень. А найдорожче винаймати квартиру в Шевченківському та Печерському районах.
У Шевченківському:
- 1-кімнатна квартира – 23,4 тисячі гривень;
- 2-кімнатна квартира – 25,1 тисячі гривень;
- 3-кімнатна квартира – 30,2 тисячі гривень;
- 4-кімнатна квартира – 33,9 тисячі гривень.
На Печерську:
- 1-кімнатна квартира – 22,3 тисячі гривень;
- 2-кімнатна квартира – 28 тисяч гривень;
- 3-кімнатна квартира – 30,7 тисячі гривень;
- 4-кімнатна квартира – 43,3 тисячі гривень.
Ціни на оренду квартир у Києві / Дані DIM.RIA
Скільки коштує квадрат у новобудовах столиці
За останній місяць вартість квадратного метра на первинці майже не змінилася (-0,2%). Середня ціна в новобудовах Києва становить 1,3 тисячі доларів. Наразі це найбільше в Україні.
На другому місці – Закарпатська область (1,1 тисячі доларів), а на третьому – Дніпропетровщина та Львівщина (1,08 тисячі доларів).