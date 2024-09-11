Протягом минулого місяця попит на квартири в новобудовах зріс, про що свідчать аналітичні дані українського маркетплейса DIM.RIA. Попри це, середня вартість на купівлю житла знизилася, передає Нерухомість 24.
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Скільки коштує квадратний метр у західних областях
Ціни на квадрат у західних регіонах протягом серпня знизилися. У середньому цей показник складає -2%. Станом на кінець літа середня вартість була такою:
- Закарпатська – 1,1 тисячі доларів;
- Львівська – 1,08 тисячі доларів;
- Чернівецька – 889 доларів;
- Рівненська – 875 доларів;
- Івано-Франківська – 824 долари;
- Волинська – 796 доларів;
- Хмельницька – 633 долари.
- Тернопільська – 618 доларів.
Ціни на квадрат в серпні / Аналітика DIM.RIA
Які ціни на вторинному ринку
Найвищі ціни на купівлю однокімнатної квартири зафіксовані в Києві, який завжди аналізують окремо. Наступні позиції в рейтингу зайняли майже всі західні області. Середня вартість на однокімнатне житло:
- Львівська – 66,2 тисячі доларів (-8% за місяць);
- Закарпатська – 57,4 тисячі доларів (+2%);
- Івано-Франківська – 51,7 тисячі доларів (+8%);
- Волинська – 50,4 тисячі доларів (+11%);
- Чернівецька – 45,5 тисячі доларів (+1%);
- Рівненська – 42,3 тисячі доларів (+2%);
- Тернопільська – 40,5 тисячі доларів (+0,1%);
- Хмельницька – 38,4 тисячі доларів (+4%).
Ціни на однокімнатну квартиру / Аналітика DIM.RIA
Що стосується цін на дво- та трикімнатні квартири, то за серпень вони здебільшого знизилися. В обох рейтингах серед західних міст першу сходинку очолює Львів. Двокімнатна квартира там в середньому коштує 89,3 тисячі доларів, а трикімнатна – 107,3 тисячі доларів.