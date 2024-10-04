Стен і його дружина Джоан Лі померли у 2018 і 2017 роках. Цей комплекс площею 480 квадратів вони придбали у 2014 році, пише The New York Post.

Цікаво Сільський затишок чи міський шум: де живе зірка "Дедпула" та скільки в нього будинків

Зірка Marvel любив цей будинок

Маєток із трьома спальнями та сімома ванними кімнатами був останнім майном, яке придбав Стен Лі. Він розташований над Сансет Стріп, у популярному районі Голлівудських пагорбів.

Ми з батьком полюбили цей будинок з першого погляду. Він був створений для вечірок і розваг із звуковою системою, яка поширюється на душові кабіни, театр і кабінку для підтримки їжі гарячою під час заходів просто неба,

– розповіла Джей Сі Лі.



Легенда Marvel зі своєю дочкою в будинку / Фото Adam Latham

Це житло Стен Лі придбав десять років тому за 4,4 мільйона доларів. Його донька зараз вирішила поставити ціну 8,8 мільйона доларів.

Традиційний гламур

Одноповерховий маєток має сучасний дизайн, але "гламуром старої школи" в ньому присутній. Багаторівневий головний вхід вирізняється пишним озелененням та білим фасадом із чорними колонами.

Перше приміщення – фоє, що переходить в зону відпочинку з вбудованим баром і каміном. Також всередині є офіційна вітальня, простора їдальня, кухня з великим центральним островом, дві кімнати для гостей, офіс і домашній кінотеатр з ванною кімнатою.

Будинок Стена Лі / Фото Adam Latham

З цікавого можна побачити три статуї людини-павука в натуральну величину, що розташовані в передпокої. Їх продають окремо.

В основній спальні облаштовано дві великі гардеробні, приватну сауну та дві окремі ванні кімнати. На території біля маєтку зробили басейн, спа та патіо.