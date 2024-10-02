Актори, які одружені з 2012 року та мають чотирьох маленьких дітей, живуть переважно в містечку неподалік від Нью-Йорка, пише Yahoo. Але подейкують, що цього літа вони "вийшли за межі свого передмістя". Ось які будинки пара не раз називала своїм домом.

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Традиційний будинок у Бедфорді

Пара купила цей будинок на початку 2012 року, приблизно через шість місяців після початку стосунків. Житло в традиційному стилі площею 440 квадратних метрів коштувало тоді 2,3 мільйона доларів. Там є три спальні та чотири ванних кімнати.

На ділянці розташований не лише будинок, а й гостьова резиденція з двома спальнями.

Вони вибрали дуже традиційний будинок як для людей, які працюють у Голлівуді. Вони хотіли будинок з характером, а не модний, сучасний будинок. Це місце дуже домашнє,

– повідомило People анонімне джерело

Місце голлівудські актори обрали невипадкове, адже в цьому районі вже мешкали Брюс Вілліс, Ральф Лорен і Кетрін Зета-Джонс.

Мансарда в Нью-Йорку

Зовнішній вигляд будинку Tribeca / Фото David Sundberg

Кілька років по тому пара купила мансарду в сучасному житловому районі Нью-Йорка Трайбека. Будинок зіркове подружжя обрало теж не з простих, а в "домі для знаменитостей".

За даними ЗМІ, там є квартири Мег Раян, Джастіна Тімберлейка та Дженніфер Лоуренс. Будівлю звели ще в 1883 році, але десять років тому її повністю реконструювали. Зараз це семиповерховий будинок з 53 квартирами, серед яких 45 лофтів і 8 пентхаусів.

Деталей про квартиру зірки "Дедпула" та його дружини немає. Лише одного разу Лайвлі ділилася фото, на яких вона позує у помешканні перед бірюзовим креденсом. Площа квартири може становити від 185 до 460 квадратних метрів.

Колоніальний будинок у Паунд-Риджі

Також пара має особняк у невеликому тихому містечку, який придбала за 5,7 мільйона доларів. Маєток разом із ділянкою має площу понад 4 гектари. А сам будинок у колоніальному стилі займає 830 квадратів.

Усередині є сім спалень і шість ванних кімнат. Увагу привертають стіни відтінку шиферу та вишуканий сільський стиль. Наразі це основне місце проживання Райна Рейнольдса та Блейк Лайвлі.