Будинок Дженніфер Еністон розташований в зелених передгір'ях Санта-Моніки. У ньому особлива кожна кімната, але дизайнери кажуть, що настав час обговорити вітальню, повідомляє Homes&Gardens.

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Меблевий тренд 70-х у вітальні Дженніфер Еністон

Скляні стіни, за якими видно неймовірні краєвиди, звісно, привертають увагу у вітальні знаменитості. Проте особливої уваги заслуговують меблі. Для цієї кімнати Еністон обрала підвісні стільці, які нагадують старомодні сидіння-гойдалки.

На думку дизайнерів, Стівен Шедлі навмисно додав у дизайн ретродеталь, щоб створити невимушену гостьову атмосферу. Це ностальгічний крок у минуле, але зроблений у дуже сучасний спосіб.

Є кілька причин, чому ці підвісні стільці, також відомі як крісла-гойдалки, повернулися. По-перше, вони самі по собі чарівні. Люди з кожним роком проводять все більше часу вдома, а цей предмет меблів якраз допомагає розслабитися.

Якщо ви хочете будь-яких позитивних особистих змін, то повинні спочатку звернути увагу на своє оточення. Нам усім потрібні домівки, які підтримують, а не підривають наш добробут. Якщо вам подобається якийсь предмет меблів, купіть його. Це так просто,

– каже Мішель Огундехін у своїй книжці "Щасливі всередині".

Підвісні сидіння є чудовим фокусом у вітальні, особливо в богемному стилі чи в стилях середини 20 століття. А натуральний матеріал. з якого вони виконані, дарує відчуття природи всередині.

Насичені, землисті тони, скульптурні форми та біофільний дизайн – усе це вже було в тренді, а зараз просто відновлюється.