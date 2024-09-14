Ванну кімнату Дженніфер Еністон назвали "місцем для лісового купання". Річ у тім, що вона напіввідкрита: є своєрідною частиною будинку, але виходить на сад.

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Розкішна ванна кімната надворі

Напіввідкриті ванні кімнати стали дуже популярними цього року. Розміщувати свою ванну на свіжому повітрі не надто практичне й розумне рішення. А облаштувати її в будинку біля панорамних розсувних дверей – геніально. Під час купання буде здаватися, наче ви справді в саду.

Дизайнери кажуть, що ванна кімната Еністон – не лише чудовий приклад поєднання інтер'єру та зовнішнього середовища, а також японського мінімалізму. Вони прогнозують такій естетиці центральне місце серед трендів у 2025 році.

Саме для напіввідкритих ванних кімнат заспокійливі мотиви японського дизайну підходять найбільше. А щоб створити такий розкішний дизайн, як в акторки, треба обирати мармур.

Ми спостерігаємо посилений інтерес до мармуру зі складними прожилками та динамічними візерунками. Він вносить нотку драматизму та артистизму в простір, покращуючи загальну естетику,

– каже дизайнерка з Каліфорнії Вікторія Холлі.

Японський дизайн загалом зосереджується навколо природних матеріалів, таких як камінь і дерево. Це якраз те, що ми бачимо у ванній та в саду Дженніфер Еністон, які наче є візуальним продовженням одне одного.