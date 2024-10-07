Оновлення кімнат не завжди має бути грандіозним або дорогим. Натомість їх можна поступово візуально покращувати шляхом мінімальних змін, використовуючи кілька хитрощів дизайнерів. Часто для цього навіть не потрібно щось купувати, пише Homes & Gardens.

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Постеліть акцентний килим

Біла кухня зі смугастим килимом / Фото Rikki Snyder

Дизайнери бачать сенс у тому, щоб створити нейтральний дизайн, а потім доповнити його акцентним килимом у смужку, горох чи з візерунком. На їхню думку, килим загалом є відправною точкою в інтер'єрі, тобто те, з чого варто починати оформлення кімнати.

Експерти радять уникати бавовняних килимів, оскільки вони не надають дорогого вигляду й скоро стають брудними. Краще обирати покриття з вовни чи сизалю. А щоб зручно було ходити по кімнаті, вони кажуть постелити на підлогу протиковзну підкладку.

Оновіть фурнітуру

Чорна кухня із золотою фурнітурою / Фото Heidi Caillier

Дверні ручки є недооціненим декоративним доповненням в домі. Такі дрібні деталі варто обирати так само уважно, як двері.

Внутрішні ручки, як мінівитвори мистецтва для ваших дверей. Якщо ювелірні вироби прикрашають ваш образ, то красиві дверні ручки покращують вигляд кімнати,

– каже дизайнер Джеймс Доузінг-Рейнольдс.

На кухні буде доречно замінити ручки на меблях та дрібну сантехніку, як-от змішувач.

Повішайте картини

Ніша у вітальні з невеликою стіною-галереєю / Фото Future

Мистецтво є найпотужнішим інструментом у будь-якій кімнаті та задає тон. Дизайнери подають ідею створити у вітальні мінігалерею, як на фото вище. Ви можете обрати одну стіну чи нішу й повісити все, що подобається.

Зараз є безліч варіантів, де можна знайти гарні недорогі картини. Наприклад, ви можете купити їх онлайн чи у вінтажному магазині.