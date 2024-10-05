Зберігати непотрібні речі – це одна з найбільших перешкод на шляху до очищення кімнат. Щоб не "застрягнути" в безладі з часом, експерти радять використовувати одну дуже корисну техніку, пише Homes & Gardens.

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Що таке метод "вихідна скринька"

Ця техніка дає певну свободу дій у вирішенні, чи справді ми хочемо позбутися певних речей. Головна ідея в тому, щоб дати нам час зрозуміти, чи певний предмет слід залишити, чи його треба віддати або викинути.

Ми часто використовували цю техніку з нашими клієнтами, особливо щоб допомогти зайнятим мамам вирішити, чи їхні діти сумуватимуть за певною іграшкою, чи настав час її позбутися,

– поділилися експерти.

Не кожна людина може взяти якусь річ і викинути її, навіть якщо вона не потрібна. Для того, щоб логічно попрощатися з нею, спочатку слід сховати у "вихідну скриньку". А через певний час дістати і подумати, чи була в ній потреба насправді.

Деякі речі можуть бути зайві / Фото Pexels

Як використовувати цей лайфхак

Вам потрібно буде облаштувати свою "вихідну скриньку". Це може бути великий кошик, сумка, коробка чи навіть полиця у шафі.

Під час прибирання знайдіть речі, у яких ви не впевнені (викидати шкода, а як залишити, буде безлад). Покладіть їх у "вихідну скриньку" та встановіть собі час для роздумів. Це може бути тиждень, місяць або кілька. Якщо ви не згадали про цю річ протягом визначеного періоду або пригадали вже під кінець, то це означає, що її треба викинути.

Робити таку "профілактику" треба щоквартально, тобто кожні три місяці.