Чоловік розповів про захопливий проєкт у відео на ютубі. Як закинуту хатину вдалося перетворити на розкішний будинок, розповідає 24 Канал.

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Купівля закинутої садиби

Усе почалося з того, що архітектор і ремісник Кава Онбуті виявив у лісі садибу, яка руйнувалася, і вирішив купити її та перетворити на сучасний будинок.

Майно, яке Онбуті та його команда придбали, складалося з зарослої смуги лісу з однокімнатним будиночком, якому приблизно 85 років. Споруда не мала фундаменту, сантехніки та електрики.

На території також був сарай, під яким, як виявив сусід, була таємна винокурня.



Так споруда виглядала, коли Онбуті купив її / Скриншот з відео

Перетворення хатини на сучасний будинок

Онбуті та його команда зробили ставку на естетику. У мережі вони поділилися відео, на якому зафіксували процес реконструкції приміщення та показали кожен елемент трирічного ремонту. Стартував він з кабіни, а завершився підземним бункером.

Архітектор зазначає, що він просто хотів "реконструювати та створити нове затишне місце для постійного проживання та зробити таємну схованку".

Разом з командою він поєднував матеріали ручної роботи та високотехнологічні лазерні технології. Поблизу не було великих будівельних магазинів, тому їм доводилося створювати все майже з нуля.

Так крок за кроком почав з'являтися складний у проєктуванні комплекс у самому серці лісу.



Процес трансформації закинутої споруди на будиночок / Скриншот з відео

Хоча здається, що Онбуті та його команді значно легше працювати, оскільки їм не доводиться мати справу з дозволами, інспекторами через надзвичайно віддалене розташування будівництва, однак вони все одно роблять обережно, міцно та екологічно.

Команда рятує все, що може, з однокімнатної споруди, зокрема вінтажні шпалери та кілька ящиків з горища зі старими листами, написаними десятиліття тому.

Однією з перших справ, за яку вони взялися, було зняття прогнилого двосхилого даху та встановлення нового. Новий дах не схожий ні на що, що ви коли-небудь бачили. У нього вбудували подвійне світлове вікно, яке назвали "панорамною вставкою", ймовірно, щоб додати світла в темну кабіну.

Далі більшу частину панорамної вставки засипали ґрунтом і посіяли там траву. Крім того, у стінах вирізали додаткові вікна, щоб у приміщенні було ще більше світла.

Інша частина даху покрита ручною тесаною черепицею різних розмірів.

Будівництво секретного бункера

Робітники днями копають шахту, яка веде від середини основного приміщення до бункера. Копати підземні споруди доводиться вручну, лопатами, адже будиночок надто малий, щоб використовувати механічні пристрої для копання.

Щоб підтримати стіни шахти, над нею будують дерев'яний каркас. Згодом додають вентиляційні отвори та заливають цемент.



Двері у підземний бункер / Скриншот з відео

Вони також будують у своїй майстерні металеві гвинтові сходи, які можна опустити в кімнату та закріпити.

Двері в нижній частині шахти ведуть до головного приміщення бункера. Вони не тільки підсвічуються, але й відкриваються за допомогою відбитка пальця.

Як виглядає сучасний будинок з бункером у лісі: дивіться відео