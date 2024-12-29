За пошук покинутих будинків чоловік заробив вже понад 3 тисячі фунтів (більш ніж 160 тисяч гривень). Про це розповідає 24 канал, посилаючись на Sky News.

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Як поліціянт почав заробляти на покинутих будинках

Усе почалося з будинку в його районі. Рой повідомив про будівлю до місцевої ради, але відповіді не отримав.

Я помітив, що будинок, у якому жила літня пара, залишався порожнім понад два роки після їхньої смерті,

– пригадав Рой.

Через кілька років він дізнався про компанію YouSpotProperty, яка пропонує винагороду за інформацію про порожні будинки.



У Британії багато покинутих будинків, які хіба що дратують сусідів / Фото Sky News

Скільки будинків знайшов британець

За свій перший знайдений будинок чоловік отримав 20-фунтовий ваучер (1068 гривень). Через 1,5 року компанія купила цей будинок, і він отримав ще 1% від вартості угоди – 2 350 фунтів (125 тисяч гривень).

Загалом Рой повідомив про існування 26 покинутих об'єктів. У цій роботі йому дуже допомагають поліційні навички.

Згідно з даними організації Empty Homes Network, у Британії пустують будинки загальною вартістю понад 465 мільярдів фунтів, тобто кожен 16-й об'єкт.