Ба більше, власницю заарештували та звинувачують у незаконному проникненні у свою ж квартиру. За словами жінки, її житло зайняла сквотерка, тобто безпритульна, пише 24 Канал, посилаючись на FOX News.
Цікаво Усі під одним дахом: де розташоване місто, мешканці якого живуть в одному будинку
Жінка відмовилася покидати чужу квартиру
Судові процеси між власницею та квартиранткою тривали довго. У грудні цього року власниця вже ж перемогла, але, як з'ясувалася, квартирантка не покинула її житло.
Інцидент стався 9 грудня, коли власниця вирішила поприбирати у квартирі. Вона не змогла потрапити всередину, бо мешканка змінила замки.
Я повернулася, щоб приступити до фарбування, а вона вже знову поміняла замки,
– зазначила жінка.
Квартирантка до того ж заявила про начебто незаконне виселення. Як наслідок, власницю затримала поліція.
Я провела ніч на бетонній підлозі в жахливих умовах, тоді як сквотер продовжувала жити в моєму домі,
– розповіла жінка.
За словами поліції, у власниці не було підписаного ордера на володіння квартирою, який дав би їй право виселити мешканку. Власниця сказала ж, що була впевнена в законності своїх дій, оскільки перемогла в судовому рішенні. Поліція ситуацію офіційно не коментує.
Проблема зі сквотерами актуальна
У виданні зазначають, що це ще один випадок, який нагадує про проблему із захопленнями житла в Джорджії.
Згідно зі звітом Тихоокеанського юридичного фонду, кількість справ зі сквотерами у штаті різко збільшилася у 2017 році та продовжує зростати. Станом на 2023 рік кількість цивільних позовів – 198.