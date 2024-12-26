Ба більше, власницю заарештували та звинувачують у незаконному проникненні у свою ж квартиру. За словами жінки, її житло зайняла сквотерка, тобто безпритульна, пише 24 Канал, посилаючись на FOX News.

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Жінка відмовилася покидати чужу квартиру

Судові процеси між власницею та квартиранткою тривали довго. У грудні цього року власниця вже ж перемогла, але, як з'ясувалася, квартирантка не покинула її житло.

Інцидент стався 9 грудня, коли власниця вирішила поприбирати у квартирі. Вона не змогла потрапити всередину, бо мешканка змінила замки.

Я повернулася, щоб приступити до фарбування, а вона вже знову поміняла замки,

– зазначила жінка.

Квартирантка до того ж заявила про начебто незаконне виселення. Як наслідок, власницю затримала поліція.

Я провела ніч на бетонній підлозі в жахливих умовах, тоді як сквотер продовжувала жити в моєму домі,

– розповіла жінка.

За словами поліції, у власниці не було підписаного ордера на володіння квартирою, який дав би їй право виселити мешканку. Власниця сказала ж, що була впевнена в законності своїх дій, оскільки перемогла в судовому рішенні. Поліція ситуацію офіційно не коментує.

Проблема зі сквотерами актуальна

У виданні зазначають, що це ще один випадок, який нагадує про проблему із захопленнями житла в Джорджії.

Згідно зі звітом Тихоокеанського юридичного фонду, кількість справ зі сквотерами у штаті різко збільшилася у 2017 році та продовжує зростати. Станом на 2023 рік кількість цивільних позовів – 198.