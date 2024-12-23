Будинок маж назву Begich Towers. Там є не лише житлові помешкання, а вся необхідна інфраструктура. Про незвичайне місто та їхніх жителів розповіли тревел-блогери Seek Discomfort, пише 24 канал.

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Чому майже всі жителі міста живуть в одному будинку

Будівлю Begich Towers вели у 1957 році за часів холодної війни для розміщення військових. Пізніше вона стала домом для більшості жителів Віттіера.

Це місце було спроєктоване так, щоб люди могли залишатися тут тижнями в умовах сильних погодних умов,

– розповів тревел-блогер.

У Віттіері справді суворий клімат, тому жити "під одним дахом" дуже зручно для місцевих жителів.

Будинок Begich Towers / Фото City Manager Jim Hunt

Будівля унікальна тим, що всередині вміщує всі необхідні для життя інфраструктурні об'єкти: школу, церкву, продуктовий магазин, поштове відділення тощо. Тобто цей будинок можна вважати автономним притулком.

У будинку є тунель, що з'єднує частини будинку зі школою, а також підвал, де власне облаштовані невеликий магазин і поштове відділення.

Історія мешканки

Деякі жителі охоче ділилися з блогерами своїми історіями. Жінка, на ім'я Джун, багато розповіла про свій досвід проживання в "місті під одним дахом".

Мешканка переїхала в будинок після кількох років життя на човні. Каже, що знайти житло там було непросто: довелося чекати, поки звільниться місце.

Однією з головних переваг життя тут вважає можливість спостерігати за північним сяйвом на тлі гір, коли ніч ясна. Хоча Джун дивиться на нього вже 40 років, вона зізнається, що досі насолоджується.