Кажуть, що ванна кімната не зовсім ідеальне місце для штор. І це правда, бо у вологих приміщеннях за ними потрібно часто доглядати. Та якщо мовиться про естетику, то ніщо так не покращує інтер'єр ванної як акцентні штори. Ось 5 прикладів, які це доводять, пише Dezeen.

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5 ванних кімнат, де штори суттєво покращили інтер'єр

Ванна кімната з окремою ванною / Фото Lorenzo Zandri

Штори бежевого відтінку з цупкої тканини внесли вишуканість цій ванній кімнаті. А особливого шарму додав спосіб підвішування – позолочений еліптичний карниз. Поруч з окремою ванною, яка є акцентом серед меблів, дизайнерам вдалося створити розкішний особистий простір.

Акцентна душова шторка в смужку / Фото Kensington Leverne

Ці смугасті штори обрали спеціально для ванних кімнат в одному з готелів Лондона. Його інтер'єр виконаний у джазовому стилі.

Простий візерунок додав візуального інтересу ванній кімнаті. Він чудово поєднався з нейтральними відтінками та має гарний вигляд на тлі акцентної помаранчевої стіни.

Рожева "електрична" шторка для душу / Фото JC de Marcos

Блискуча рожева фіранка для душу висить квартирі з монохромним інтер'єром. Тобто всі стіни та меблі в кімнатах одного відтінку, і це, очевидно, рожевий. Та навіть у такому одноколірному дизайні підрядники створили щось цікаве.

Ванна з душовою шторкою світло-фіолетового відтінку / Фото Mariell Lind Hansen

Для цієї ванної кімнати дизайнери вирішили повісити приглушені фіолетові штори. Вони додають відчуття приватності та відокремлення від усього приміщення. Окрім того, так ванна кімната має візуально цікавіший вигляд.

Ванна кімната із жовтою шторкою для душу / Фото French + Tye

Під час ремонту будинку в георгіанському стилі дизайнери вирішили додати трохи яскравих кольорів, не оминувши й ванну. Тут панує білий з чорними мармуровими акцентами і яскравими жовтими деталями. Без жовтої штори інтер'єр мав би зовсім інший вигляд