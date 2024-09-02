Коричневий завжди в тренді, а особливо його землистий відтінок, що нагадує нам про природу. З настанням осені популярність коричневого лише зростатиме. Це теплий колір, який є просто синонімом до слова "затишок".

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Щоб підсилити це відчуття, його слід поєднувати з правильними відтінками. І хоча коричневий досить універсальний, з деякими кольорами він "не дружить". Ось 5 тонів, яких варто уникати, та що можна обирати натомість.

Жовтий

Нерухомість Затишна спальня Інтер'єр Куточок у вітальні з акцентною картиною / Фото Gaia G Interiors

Хоча осінні золотисті тони чудові, яскраво-жовтий не поєднується з коричневим. Він створює тривожний контраст, який порушує теплу, затишну атмосферу,
– кажуть дизайнери.

Замість яскравого відтінку краще обирати приглушений. Проте використання жовтого однаково треба звести до мінімуму, наприклад, як на фото вище.

Червоний

Нерухомість Коричнева вітальня Темний диванПравильний відтінок червоного темній вітальні / Фото Benjamin Moore

Однією з головних особливостей коричневого кольору є розкішний і багатий вигляд, який він забезпечує в інтерʼєрі. Якщо це те, що ви обов'язково хочете зберегти, то краще не поєднувати його з червоним.

Сміливі червоні кольори можуть пересилити витончену елегантність коричневого, що призведе до дисонансу та візуально приголомшливого ефекту,
– пояснюють фахівці.

Замість яскравого тону краще використовувати приглушений відтінок, наприклад, теракотовий чи винний.

Зелений

Нерухомість Тренди і натхнення Коричневі меблі Оливкові шпалериКоричневі меблі на тлі оливкових шпалер / Фото Mindthegap

Зелений і коричневий – складне поєднання кольорів. Тут важливо правильно обрати відтінок. На думку фахівців, звичайний зелений замінить оливковий.

"Я віддаю перевагу поєднанню коричневого кольору з теплими, нейтральними тонами", – каже каліфорнійська дизайнерка Розанна Бассфорд. А оливковий якраз один із найтепліших і найспокійніших відтінків зеленого.

Білий

Нерухомість Коричнева кухня Світлі стіниКоричнева кухня з брудно-білими стінами та підлогою в клітинку / Фото Little Greene

Хоча білий це чистий нейтральний тон, його яскравість на тлі коричневого може здаватися холодною та підривати насичену, затишну атмосферу,
– переконують дизайнери.

Коричневий краще поєднати з теплішими тонами, як-от бежевий чи брудно-білий.

Оранжевий

Нерухомість Коричнева спальня Затишний інтер'єрКоричнева спальня з приглушеними теракотовими деталями / Фото Benjamin Moore

Схиляєтеся до оранжево-коричневої схеми? Тут також важливо правильно підібрати відтінок помаранчевого.

Оранжевий і коричневий нагадують декор на Гелловін. Спробуйте поєднати коричневий з м’яким теракотовим або навіть блідо-рожевим,
– підказують експерти.

Прикладом є спальня з коричневою декоративною стіною від Benjamin Moore та приглушеними помаранчевими й рожевими аксесуарами.