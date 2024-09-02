Коричневий завжди в тренді, а особливо його землистий відтінок, що нагадує нам про природу. З настанням осені популярність коричневого лише зростатиме. Це теплий колір, який є просто синонімом до слова "затишок".

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Щоб підсилити це відчуття, його слід поєднувати з правильними відтінками. І хоча коричневий досить універсальний, з деякими кольорами він "не дружить". Ось 5 тонів, яких варто уникати, та що можна обирати натомість.

Жовтий

Куточок у вітальні з акцентною картиною / Фото Gaia G Interiors

Хоча осінні золотисті тони чудові, яскраво-жовтий не поєднується з коричневим. Він створює тривожний контраст, який порушує теплу, затишну атмосферу,

– кажуть дизайнери.

Замість яскравого відтінку краще обирати приглушений. Проте використання жовтого однаково треба звести до мінімуму, наприклад, як на фото вище.

Червоний

Правильний відтінок червоного темній вітальні / Фото Benjamin Moore

Однією з головних особливостей коричневого кольору є розкішний і багатий вигляд, який він забезпечує в інтерʼєрі. Якщо це те, що ви обов'язково хочете зберегти, то краще не поєднувати його з червоним.

Сміливі червоні кольори можуть пересилити витончену елегантність коричневого, що призведе до дисонансу та візуально приголомшливого ефекту,

– пояснюють фахівці.

Замість яскравого тону краще використовувати приглушений відтінок, наприклад, теракотовий чи винний.

Зелений

Коричневі меблі на тлі оливкових шпалер / Фото Mindthegap

Зелений і коричневий – складне поєднання кольорів. Тут важливо правильно обрати відтінок. На думку фахівців, звичайний зелений замінить оливковий.

"Я віддаю перевагу поєднанню коричневого кольору з теплими, нейтральними тонами", – каже каліфорнійська дизайнерка Розанна Бассфорд. А оливковий якраз один із найтепліших і найспокійніших відтінків зеленого.

Білий

Коричнева кухня з брудно-білими стінами та підлогою в клітинку / Фото Little Greene

Хоча білий це чистий нейтральний тон, його яскравість на тлі коричневого може здаватися холодною та підривати насичену, затишну атмосферу,

– переконують дизайнери.

Коричневий краще поєднати з теплішими тонами, як-от бежевий чи брудно-білий.

Оранжевий

Коричнева спальня з приглушеними теракотовими деталями / Фото Benjamin Moore

Схиляєтеся до оранжево-коричневої схеми? Тут також важливо правильно підібрати відтінок помаранчевого.

Оранжевий і коричневий нагадують декор на Гелловін. Спробуйте поєднати коричневий з м’яким теракотовим або навіть блідо-рожевим,

– підказують експерти.

Прикладом є спальня з коричневою декоративною стіною від Benjamin Moore та приглушеними помаранчевими й рожевими аксесуарами.