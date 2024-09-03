Найпоширеніший варіант для оренди в Польщі – квартира. Під час пошуку слід враховувати площу, планування та стан помешкання.

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У яких містах шукати бюджетні квартири

Вартість оренди двокімнатної квартири в центрі Варшави може досягати 4 600 злотих на місяць. У меншому місті, як-от Лодзь, вона буде значно нижчою – близько 2 800 злотих.

На сході країни, дешевше житло можна шукати в Підляському воєводстві. Це міста Білосток і Ломжа. Також варто розглядати варіанти в Любліні. Нижчі ціни на нерухомість там пояснюють менш розвиненою інфраструктурою та економікою в порівнянні з заходом країни.

Якщо аналізувати південь Польщі, то в таких містах, як Катовіце та околиці (Сілезьке воєводство), ціни також можуть бути нижчі, ніж у Вроцлаві або Гданську.



Середня вартість оренди квартир у Польщі / Дані Finance.ua

Оренда в невеликих містечках

Житло в малих містах і сільських районах по всій Польщі значно дешевше, ніж у великих містах. Наприклад, у містечках Лодзинського чи Свентокшиського воєводств ціни на квартири суттєво нижчі.

У середньому вартість житла в цих регіонах може бути на 20 − 30% нижчою, ніж у великих містах на заході та півночі Польщі.