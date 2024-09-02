Місто опинилося в такому стані не просто так. Про це розповів місцевий житель Майкл Шварц у документальному фільмі на ютюб-каналі.

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Місто в США, яке всі покидають

У фільмі можна побачити багато будинків різних розмірів і якості, яких об'єднує одне – цілковита занедбаність.

Здається, щоразу, коли я повертаю за ріг, позаду лишається ще один занедбаний будинок або будівля,

– каже Майкл.

На місцевому ринку з'явилося ще кілька будинків, вартість яких коливається від 400 до 1000 доларів. Оскільки ціна вища за середню, покупці не телефонують.

Причиною є не тільки те вища ціна, але й відсутність ремонту. Серед головних: високий рівень злочинності, зокрема вбивств, відсутність перспективи, роботи, соціальні проблеми тощо.

Багато покинутих будинків / Скриншот відео

Цікаво, що після Другої світової війни Пайн-Блафф був одним з найквітучіших міст середнього заходу і глибокого півдня. Поява двох паперових фабрик сприяла зростанню населення до більш ніж 57 тисяч осіб у 1970-х роках. Труднощі почалися якраз тоді, разом із механізацією сільськогосподарської галузі.

Перепис населення 2020 року засвідчив скорочення кількості населення міста на 12% за останні 10 років (із 2010 до 2020 року). Вже тоді в місті житло 41 250 жителів.

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У 2015 році населений пункт потрапив у заголовки газет: у Пайн-Блаффі вбили 18 людей. З того часу і до сьогодні місто намагаються врятувати через низку ініціатив, зокрема завдяки програмі запобігання правопорушень.