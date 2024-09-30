На ринку оренди ситуація стабільна, адже ціна залишилася на рівні минулого року. Водночас попит залишається високим, розповіла Суспільному голова Тернопільського регіонального відділення АФНУ Марія Хомин.

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Купити квартиру стало дорожче на 15 – 20%

За словами Марії Хомин, однокімнатних або двокімнатних помешкань стандартного планування на ринку мало, а вони мають найбільший попит. Саме тому такі квартири зростають в ціні.

Якщо сімейка розміром 30 метрів квадратних могла раніше вартувати 22-23 тисячі доларів, то зараз такі стартують від 25 тисяч доларів. Відсоток зростання становить 15-20 відсотків,

– каже очільниця Тернопільського відділення АФНУ.

Орендна вартість наразі стабільна, бо ажіотаж після початку повномасштабного вторгнення стишився. Та це не означає, що винаймати квартиру в Тернополі дешево.

Місцевий рієлтор Володимир Федчук показав одну з квартир, яку обирає 7 з 10 його клієнтів. Це сучасне однокімнатне житло в новобудові, що коштує аж 300 – 400 доларів на місяць.



За оренду цієї квартири доведеться платити 300 – 400 доларів / Фото Суспільного

"Це для нас занадто дорого"

Анна Мрічка, переселенка з Донеччини, каже, що орендує кімнату в трикімнатній квартирі. За її словами, знайти житло в гарному стані й за доступною ціною в Тернополі зараз майже неможливо.

Я плачу три тисячі гривень. Дивлюсь інші варіанти, але нічого ліпшого немає. Є тільки дорожче, тому тримаюсь за цей варіант більше двох років. Ціни зросли. У квартирах старий ремонт, а вартість оренди зависока. Коли знаходжу житло, яке мені підходить, його відразу забирають. Дзвоню, а мені кажуть, що її вже орендували,

– поділилася Анна.

Зараз дівчина шукає двокімнатну квартиру для своїх рідних, які теж планують переїзд. З пошуком складно, бо двокімнатна квартира коштує мінімум 8, а інколи й 10 тисяч. Для родини Анни це надто дорого.