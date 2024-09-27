Найдешевша квартира на вторинці в Києві коштує всього лише 19 тисяч доларів. Попри низьку ціну, житло в досить в гарному стані, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Яку квартиру пропонують у Києві за 19 тисяч доларів

Помешкання дуже крихітне – загальна площа становить всього лише 13 метрів квадратних. У спальні є невелике ліжко, диван, стіл та інші найнеобхідніші меблі. Також там стоїть мікрохвильова піч, якій, очевидно, іншого місця не знайшлося.

Найдешевша квартира в столиці / Фото OLX

Кухонна зона розміщена в коридорі, але, як вказано в оголошенні, вона спільна. Нові власники матимуть свій туалет, а душ, на жаль, також спільний.

Малосімейка розташована в цегляному будинку поблизу станції метро "Академмістечко" (15 хвилин пішки). Покупцям потрібно буде додатково оплатити послуги агентства з нерухомості.

Скільки коштує найдешевша квартира у Львові

У Львові продають квартиру площею 19 квадратних метрів за 21 тисячу доларів. Наразі це найменша ціна на вторинному ринку продажу в місті.

Помешкання розташоване на вулиці Таджицькій, у будинку гуртожиткового типу. Там є спальня, власна мінікухня та санвузол.