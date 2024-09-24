Ціни на купівлю квартир у новобудовах Львова стартують від 36 тисяч гривень за квадратний метр, розповідає Нерухомість 24, посилаючись на дані OLX. Однокімнатне помешкання на вторинці можна придбати приблизно за 55 – 80 тисяч доларів, залежно від розташування.

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Водночас найдешевша квартира у Львові коштує 21 тисячу доларів. Погляньте, що пропонують за ці гроші та які ще є варіанти бюджетного житла.

5 найбюджетніших квартир у Львові

За 21 тисячу доларів можна придбати квартиру вулиці Таджицькій. Її площа всього лише 19 квадратів, але це не найменша квартира у нашій добірці. Помешкання розташоване в будинку гуртожиткового типу, але має власну мінікухню та санвузол.



Спальня в маленькій квартирі / Фото OLX

Також у Львові можна придбати квартиру з душем, мінікухнею та спальнею. Щоправда, це все помістили в одній кімнаті площею 11 квадратів. Помешкання розташоване на вулиці Стрімкій, що неподалік від Високого замку. Ціна також дуже низька – 23 500 доларів.



У крихітній квартирі розмістили найнеобхідніші меблі / Фото OLX

Якщо ви шукаєте житло в самому центрі, то є варіант на вулиці Галицькій. Загальна площа квартири – 10,5 квадрата. Це дворівнева квартира, де, на жаль, немає власний душу та туалету. Ціна – 25 тисяч доларів.



Квартира з класичним інтер'єром / Фото OLX

Близько до центру пропонують однокімнатну квартиру на Огірковій. Щоправда, новим власникам доведеться зайнятись капітальним ремонтом. Однокімнатна квартира площею 19,6 квадрата розташована на першому поверсі австрійського будинку. Помешкання коштує 25 тисяч доларів.

Квартира в дуже занедбаному стані / Фото OLX

Ще одну квартиру, розташовану за 10 хвилин ходьби до центру, продають за 26 тисяч доларів. Це квартира площею 19 квадратів на вулиці Хімічній. Якщо порівнювати її з попередніми варіантами, то там кращий житловий стан. Опалення – індивідуальне пічне.

Маленька квартира з душем у спальні / Фото OLX

Варто зазначити, що за ціною до 30 тисяч доларів можна знайти варіант навіть у новобудові. Таке житло продають на Зеленій, неподалік від парку "Погулянка". Хоч площа житла всього 17 квадратів, там є все необхідне для проживання. Ціна – 29 тисяч доларів.