Найменша квартира, що зараз доступна до продажу, розташована в Харкові. Це крихітне помешкання площею всього 10 квадратних метрів, повідомляє Нерухомість 24 після аналізу оголошень на OLX.

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Який вигляд має найменша квартира в Україні

Помешкання площею 10,3 квадрата розташоване в одноповерховому будинку. Попри те, що воно дуже крихітне, там є мініванна кімната з туалетом і душовою кабіною. У спальні власниця поставила маленький диван, а над ним – підвісну шафу, що нагадує кухонну. Очевидно, вона призначена для одягу.

У коридорі є крихітна кухонна зона площею три квадрати. Там розташовані холодильник, мікрохвильова піч, гриль і пральна машина.

Підійде для однієї людини, є відеоспостереження, дуже хороші сусіди. Ідеальне під оренду, можна під манікюрний або масажний салон,

– зазначено в оголошенні.

Квартира в житловому стані. Згідно з оголошенням, там нещодавно зробили косметичний ремонт. Вартість – 6 500 доларів.

Кухня в коридорі, спальня та санвузол / Фото OLX

Яка площа найменшої квартири в Києві

Найменша квартира в Києві має площу 13 квадратних метрів. Вона розташована на 5 поверсі хрущовки в Солом'янському районі.

У помешканні також є спальня та кухонна зона, трохи меблів, а також мініванна з туалетом і душем. Квартиру продають за 20,5 тисячі доларів.