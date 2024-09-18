Крихітна квартира розташована в хрущовці. Її подають за 20,5 тисячі доларів, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX.
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Квартира у Києві площею 13 квадратів
Помешкання розташоване в Солом'янському районі. У 5-поверховому будинку квартирка розміщена на третьому поверсі.
Площа 13/8,4/3 квадратних метрів. У житловому стані, склопакети, санвузол роздільний, душова кабіна,
– мовиться в оголошенні.
У квартирі є крихітна кухня з умивальником і духовкою. А ще там стоїть тумба, у якій поставили пральну машину. На фото видно, що інтер'єр у квартирі застарілий, але стан житловий.
Інтер'єр крихітної квартири / Фото OLX
Неподалік від будинку є платформа електрички Київ – Волинський. Станція метро "Вокзальна" за 10 хвилин їзди.
На аукціоні продадуть двоповерховий будинок біля Києва
У селі Софіївська Борщагівка, що за кілька кілометрів від Києва, продають двоповерховий будинок. Початкова ставка на онлайн-аукціоні складає 4,01 мільйона гривень.
Житло має площу 203 квадратних метри та вміщує п'ять кімнат. Його збудували ще в 1989 році. Там проведена електрика, водопостачання, каналізація (вигрібна яма), та опалення (газовий котел). Торги почнуться 11 жовтня.