Серед тих, хто нещодавно придбав нерухомість, 69% обрали квартири, 21,8% – будинки, а 8,4% – "інше" (склади, дачі або земельні ділянки). Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на результати дослідження платформи OLX.

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Українці вагаються щодо оформлення кредитів на житло

В опитуванні взяли участь 811 користувачів платформи OLX у розділі "Нерухомість". Відомо, що серед тих, хто вже придбав житло, 17,6% скористалися кредитом. Більшість обрала квартири, а меншість – будинки. Основні причини вибору такого вибору:

65% – нестача власних коштів для повної оплати;

39,1% – можливість поступово виплачувати суму без фінансових втрат для родини;

13% – бажання інвестувати в нерухомість без витрачання всіх заощаджень.

Проте лише 8% респондентів точно розглядають купівлю житла в кредит у майбутньому. А 36% опитаних переконані, що вони нею не скористаються.

Річ у тім, що українці не хочуть сплачувати відсотки по кредиту, а ще побоюються фінансових ризиків та нестабільності ринку. Зокрема, 23% вважають, що нинішні умови кредитування є невигідними, а ще 23% не довіряють кредитам взагалі.

Чи знають українці про держпрограму "єОселя"

Згідно з дослідженням, 41% респондентів добре знають умови програми. Майже така ж частина опитаних (39%) має лише загальне уявлення про неї. Ще 14% респондентів чули про єОселю, але не знають подробиць. Останні 4% – ніколи не чули про цю програму.

У майбутньому скористатися єОселею планують 12% українців (29% – просто розглядають цю можливість, а ще 29% – вагаються, чи варто).