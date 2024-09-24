У трійку областей з найдорожчою орендою входять західні регіони. Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на звіт Державної служби статистики.

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Три найдорожчі області за орендою

Закарпатська область залишається лідером за вартістю оренди, хоча ціни тут впали на 7,8%. Зараз винаймати однокімнатну квартиру там коштує до 11 738 гривень на місяць.

Друге місце посідає Львівська область. Вартість оренди там знизилась на 10%. Нині середня ціна – 10 614 гривень.

Замикає трійку лідерів Рівненська область, де оренда з початку року зросла аж на 36,6%. Винаймати житло в середньому зараз коштує 9830 гривень.

Київ посів четверте місце, а Київська область опинилася відповідно ще не нижче. За даними Держстату, оренда однокімнатних квартир у столиці подорожчала на 4,8% і сягнула 9 142 гривень.

Де орендувати квартиру найдешевше

Зростання цін на оренду найбільше відчувається в західних та центральних регіонах України. Відповідно найнижчі ціни на оренду житла є у східних та південних регіонах.

На першому місці – Херсонська область, де оренда однокімнатної квартири коштує близько 2 831 гривня. Другою в списку йде Сумська область – 3 289 гривень на місяць. А замикай трійку – Миколаївська область із середньою вартістю 3 597 гривень.