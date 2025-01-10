Цей трюк пов'язаний зі шторами, розповідає 24 Канал, посилаючись на британське видання Еxpress. Річ у тім, що вікна здатні пропускати 25 – 30% всього тепла.

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Як працює лайфхак зі шторами

На думку Девіда, цих втрат можна не допустити за допомогою штор. Спеціаліст радить тримати жалюзі та штори протягом дня розслоненими. А заслонювати їх варто тоді, коли сонце починає сідати.

Це допомагає створити хороший ізолятивний шар та зберегти те безкоштовне тепло, яке ви накопичили протягом дня,

– прокоментував експерт.

Найкраще, коли штори об'ємні. Вони слугують найкращою перепоною для втрати тепла. Особливо це працює зі старими вікнами.

Ближче до вечора завіси треба заслонити / Фото Pexels

Двері також бувають причиною холоду

Для збереження тепла і скорочення витрат варто зосередитись не тільки на вікнах, а й на дверях. Девід Мілошев радить встановити ущільнювачі, щоб закрити отвори.

Також причиною протягів можуть бути вентиляційні отвори сушарок, електропроводка, вентиляційні отвори духовок і навіть замкові свердловини. Для замків електрик радить використовувати спеціальні заглушки або ізолятори.