Експерти кажуть, що можливостей для зберігання завжди більше, ніж ми думаємо. Ключовим у таких випадках є креативне мислення.

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Завжди обирайте меблі з подвійним призначенням

Багатофункціональна спальня / Фото Mandy Cheng Design

Якщо ви плануєте купувати щось із меблів, то обирайте ті, що виконують кілька функцій. функцій. Наприклад, журнальні столики з прихованими відділеннями для пультів та ігор, лавки з м'яким сидінням, де є місце для зберігання та ліжка з шухлядами для зберігання білизни, рушників тощо.

"Під час організації невеликої спальні невелика книжкова шафа може слугувати тумбочкою, або ви можете придбати висувні ящики для зберігання", – підказують професійні організатори.

Що стосується маленької кухні, то найкраще обирати вбудовану техніку. Це може бути мікрохвильова піч, вмонтована в кухонну шафу.

Використовуйте настінні стелажі

Вітальня в сільському стилі з настінними стелажами / Фото Sims Hilditch

Вертикальний простір – ваш найкращий друг у крихітному будинку чи квартирі. А стелажі це очевидний вибір, коли потрібно організувати додаткові місця для зберігання.

Стельові стелажі, підвісні штанги та гачки додають цінні та зручні місця для зберігання на кухнях, спальнях і ванних кімнатах. Це те, що можна замінювати з часом у міру того, як змінюються потреби,

– каже Мішель Урбан, професійна організаторка в Орегоні.

Важливо також пам'ятати про зовнішній вигляд і розмір "настінного сховища". Усе, що надто громіздке, візуально зменшує і так невелике помешкання.