Експерти з дизайну кажуть, що нам усім треба ставити менше меблів. А ще добре було б забути про шпалери, окрім випадків, коли без них не можна обійтися. Адже зараз існує стільки чудових відтінків фарб.

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Нові меблі

Експерти кажуть, що про нові меблі навіть думати не потрібно, якщо ви не спробували дати друге життя своїм.

Більшість меблів можна перебити або перефарбувати, і це може заощадити вам багато грошей. Крім того, це зробить загальну схему більш індивідуальною,

– запевняють дизайнери.

Часто цей підхід використовують у дизайні кухонь, і він стосується всіх предметів, а не лише меблів.

Шпалери

З такою кількістю неймовірних відтінків фарби, на шпалери коштів не варто витрачати. Шпалери досить дорогі й вони стають дедалі дорожчими, а процес клеєння тривалий.

Вітальня з гірчичними стінами / Фото Nicola Harding

Стільці до спальні

Мати м'яке сидіння в спальні здається гарною ідеєю. Це місце, де можна зранку посидіти, щоб зібратися з думками, чи розслабитися перед сном.

Проте зазвичай крісла в спальні стають "звалищем" для напівчистого одягу та білизни, які і до шафи класти не хочеться, і до пральної ще не час. Краще придбати кошик для білизни чи що-небудь інше.

Авангардні меблі

Дорогі дизайнерські меблі купувати можна, але часто вони обтяжують інтер'єр. Зрештою, все залежить від стилю. Якщо у вашому інтер'єрі мінімум меблів, він більше схожий на мінімалістський чи скандинавський, то там не місце чомусь авангардному.

Краще обирати меблі вигнутих та м'яких форм. Вони створюють відчуття легкості, що буде доречною в сучасних дизайнах.

Кухонні навісні шафи

Мінімалістська сучасна кухня без навісних шаф / Фото Roundhouse design

Затишна кухня – це не лише про кількість дорогих меблів, а й про вільний простір. Більшість дизайнерів схиляється до думки: "Що менше, то краще". Не варто ставити багато кухонних меблів, зокрема, варто відмовитися від настінних.