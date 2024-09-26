Щоб захаращені поверхні стали чистими, достатньо просто зібрати неприбрані речі в одному місці. А вже тоді, коли буде змога, порозкладати їх по місцях, пише Homes & Gardens.

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Що таке метод "чарівний кошик"

Професійна організаторка, лайфстайл-блогерка і мама Аманда Шмітт каже, що трюк "чарівний кошик" її просто рятує. Його суть полягає в тому, щоб використовувати кошик як місце для зберігання неприбраних речей.

Замість того, щоб захаращувати поверхні та накладати купи одягу, кладіть все, що лежить не на місці, у чарівний кошик,

– каже Аманка, яка веде блог Life as Mama.

Це ідеальний спосіб позбутися безладу пізно ввечері. А розібрати кошик можна, наприклад, вранці чи в інший час, коли буде зручно.

Метод "чарівного кошика" / Фото Pexels

"Чарівний трюк упорядкування кошика працює, тому що він допомагає швидко зібрати розкидані предмети в одному визначеному місці. Це економить час і зменшує візуальний безлад, роблячи ваш простір більш організованим і спокійним", – підтверджують експерти.

Я завжди дотримуюся свого правила "той самий час, те саме місце", щоб підтримувати регулярність,

– ділиться американський дизайнер Алекс Локлір.

Фахівці з прибирання радять використовувати цей лайфхак кожного дня, якщо речі накопчуються швидко. А якщо кімнати більш-менш чисті, то можна це робити кілька разів на тиждень. Ввечері – збираєте, зранку – розкладаєте. Щоб прибирання було ефективнішим, можна встановити таймер.