Спальна і кухонна зони, а також душ, вміщуються в одній кімнаті. Та шокує не лише вигляд, але й ціна — всього 23,5 тисячі доларів, повідомляє Нерухомість 24 з посиланням на оголошення з OLX.

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Який вигляд має квартира площею 11 квадратів

Квартира розташована на другому поверсі невеликого австрійського будинку. А сам будинком – на вулиці Стрімкій, що неподалік від Високого замку.

Квартира є дворівневою, в гарному стані. Нагорі є спальне місце, а внизу розміщений диван і кухонний куточок.

Зроблений ремонт. Замінена електрична проводка та сантехніка. Залишаються усі меблі, крім шафи. Всі комунікації є. Опалення електричне. Є бойлер,

– мовиться в оголошенні.

Квартира в гарному стані / Фото OLX

Оскільки місця дуже мало, душ розташували в одній кімнаті. А туалет розміщений окремо, в бік балкона. Та, як зазначають в оголошенні, він не загальний, а власник.

Квартира розташована в тихому дворику. Там двір, є місце для паркування авто. До центру міста йти 15 хвилин.

Всередині є лише одна кімната / Фото OLX

Скільки коштує найдешевша квартира в місті

Найдешевша квартира у Львові коштує 21 тисячу доларів. Це помешкання площею 19 квадратів, розташоване в будинку гуртожиткового типу.

У квартирі є спальня, мінікухня та крихітна ванна кімната з туалетом і душем. Житло розташоване на вулиці Таджицький.