Спальна і кухонна зони, а також душ, вміщуються в одній кімнаті. Та шокує не лише вигляд, але й ціна — всього 23,5 тисячі доларів, повідомляє Нерухомість 24 з посиланням на оголошення з OLX.
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Який вигляд має квартира площею 11 квадратів
Квартира розташована на другому поверсі невеликого австрійського будинку. А сам будинком – на вулиці Стрімкій, що неподалік від Високого замку.
Квартира є дворівневою, в гарному стані. Нагорі є спальне місце, а внизу розміщений диван і кухонний куточок.
Зроблений ремонт. Замінена електрична проводка та сантехніка. Залишаються усі меблі, крім шафи. Всі комунікації є. Опалення електричне. Є бойлер,
– мовиться в оголошенні.
Квартира в гарному стані / Фото OLX
Оскільки місця дуже мало, душ розташували в одній кімнаті. А туалет розміщений окремо, в бік балкона. Та, як зазначають в оголошенні, він не загальний, а власник.
Квартира розташована в тихому дворику. Там двір, є місце для паркування авто. До центру міста йти 15 хвилин.
Всередині є лише одна кімната / Фото OLX
Скільки коштує найдешевша квартира в місті
Найдешевша квартира у Львові коштує 21 тисячу доларів. Це помешкання площею 19 квадратів, розташоване в будинку гуртожиткового типу.
У квартирі є спальня, мінікухня та крихітна ванна кімната з туалетом і душем. Житло розташоване на вулиці Таджицький.