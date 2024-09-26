Серед переліку незвичайних відтінків є пастельні, світлі та темні, а також сміливі кольори. Більшість з них несправедливо асоціювали зі старомодними стилями, як-от кітч або ретро. Також їх відкидали, бо тривалий час вважали надто темними, яскравими чи насиченими. Як наслідок, вони занадто довго залишалися поза увагою. Якщо ви втомилися від надміру білого, сірого чи бежевого, то добірка від Homes & Gardens саме для вас.

Зверніть увагу 5 речей для дому, на які не варто витрачати гроші

Баклажановий

Нерухомість Ванна кімната Баклажановий відтінокСтіни баклажанового відтінку у ванній кімнаті / Фото Wendy Labrum Interiors

Томатний

Нерухомість Вітальня Томатний відтінокАкцентна стіна у вітальні / Фото Sarah Vaile Design

Вугільний чорний

Нерухомість Вітальня Чорний вугільнийЧорно-біла вітальня / Фото Paint & Paper Library

Пудрово-коричневий

Нерухомість Вітальня Пудрово-коричневі стіниЗатишна вітальня / Фото Little Greene

Лаймовий

Нерухомість Лаймовий відтінок Ванна кімнатаЛаймовий у ванній кімнаті / Фото Edward Bulmer Paint

Палений жовтий

Нерухомість Жовта кухняКухня приглушеного жовтого відтінку / Фото Hommeboys

Цукерково-рожевий

Нерухомість Рожева кухняНезвичайна кухня / Фото Damian Russell Photography

Незвичайне не означає непридатне для використання. Хоча спочатку ці відтінки можуть здатися надто сміливими, серед них є й такі, які ми звикли бачити в повсякденному житті. Хочете додати в інтер'єр чогось несподіваного – оберіть щось зі списку.