Серед переліку незвичайних відтінків є пастельні, світлі та темні, а також сміливі кольори. Більшість з них несправедливо асоціювали зі старомодними стилями, як-от кітч або ретро. Також їх відкидали, бо тривалий час вважали надто темними, яскравими чи насиченими. Як наслідок, вони занадто довго залишалися поза увагою. Якщо ви втомилися від надміру білого, сірого чи бежевого, то добірка від Homes & Gardens саме для вас.

Зверніть увагу 5 речей для дому, на які не варто витрачати гроші

Баклажановий

Стіни баклажанового відтінку у ванній кімнаті / Фото Wendy Labrum Interiors

Томатний

Акцентна стіна у вітальні / Фото Sarah Vaile Design

Вугільний чорний

Чорно-біла вітальня / Фото Paint & Paper Library

Пудрово-коричневий

Затишна вітальня / Фото Little Greene

Лаймовий

Лаймовий у ванній кімнаті / Фото Edward Bulmer Paint

Палений жовтий

Кухня приглушеного жовтого відтінку / Фото Hommeboys

Цукерково-рожевий

Незвичайна кухня / Фото Damian Russell Photography

Незвичайне не означає непридатне для використання. Хоча спочатку ці відтінки можуть здатися надто сміливими, серед них є й такі, які ми звикли бачити в повсякденному житті. Хочете додати в інтер'єр чогось несподіваного – оберіть щось зі списку.