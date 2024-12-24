Найвища вартість оренди зараз в Ужгороді, про що свідчать аналітичні дані OLX Нерухомості, пише 24 Канал. Там орендувати однокімнатну квартиру коштує 18 543 гривні, а найнижчий показник на Заході – 10 тисяч гривень.

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Де найвигідніше орендувати квартиру на Заході

Однокімнатну квартиру за 10 тисяч гривень можна винайняти в Тернополі та Хмельницькому. Хоча вартість протягом 2024 року в обох містах суттєво зросла (+22% та +11% відповідно), ціни там найнижчі.

Також відносно низькі ціни на житло зафіксовані в Рівному та Чернівцях. У Рівному орендувати однокімнатну квартиру коштує 10 500 гривень (-5% за рік). У Чернівцях середня вартість оренди становить 11 420 гривень.

Ціни на оренду однокімнатної квартири / Дані OLX Нерухомості

Чи зростає вартість оренди у Львові

Львів загалом вважають найдорожчим містом на Заході за вартістю житла. Орендувати однокімнатну квартиру там коштує в середньому 18 тисяч гривень. Тобто місто посідає друге місце в рейтингу, одразу після Ужгорода.

Від початку 2024 року вартість оренди у Львові зросла. Однокімнатну квартиру стало винаймати на 19% дорожче.