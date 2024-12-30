Господарям вдалося затишно все облаштувати, тому всі їхні друзі приємно вражені, коли заходять у гості. Про це британці розповідають на своєму ютюб-каналі Tiny Shed Life, пише 24 Канал.

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Як сім родичів живуть в переобладнаному сараї

Сарай складається з двох приміщень. В одній кімнаті сплять жінка, чоловік та їхні батьки, а в іншій оселилися всі діти. Кімнати з'єднані між собою коридором, де зберігають верхній одяг і взуття.

Також у будинку є повноцінні кухня, вітальня та ванна кімната. Свою оселю родина опалює дров'яною піччю.

Дуже зручно, якщо ви намагаєтеся скоротити рахунки, бо це безплатно. Тепер ми живемо в селі так, як завжди мріяли,

– поділилася жінка, на ім'я Сара.

Її діти навчаються вдома, тому жінка виокремила одну секцію спеціально для шкільних занять. "Це фантастично працює, все вміщається", – каже Сара.

Як родина живе в переобладнаному сараї: дивіться відео

Житло у Великій Британії дуже дороге

Через кризу вартості житла у Великій Британії ціни продовжують зростати. Купити власну квартиру чи будинок не можуть навіть молоді сім'ї, тому все більше громадян намагаються знайти альтернативні варіанти.

Згідно з переписом населення у 2021 році, більш ніж половина британців віком до 23 років живуть з батьками. Середня ціна за будинок у березні 2023 року становила аж 285 тисяч фунтів стерлінгів (14,8 мільйона гривень).