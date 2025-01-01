Загалом дизайнери радять обирати класичні варіанти або мінімалістські. Візерункові з їхнього досвіду швидко набридали, пише 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens. Дізнайтеся, які варіанти взагалі вийшли з моди.

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Глянцева або блискуча плитка

"Глянцева та блискуча плитка є застарілим вибором, коли мовиться про кухню. За останні роки вона втрачає свою привабливість через потребу в обслуговуванні та непрактичну обробку", – каже британська дизайнерка Ізобель Фернандес.

Замість цього дизайнери радять обирати плитку з матовим або текстурованим покриттям.

Мармурова кухня з підлогою з натурального каменю / Фото Quorn Stone

Сіра кухонна підлога

Хоча сірий все ще має місце в дизайні, він вимагає більш виваженого підходу, щоб бути в тренді.

Сірий колір впав у немилість, оскільки ми відкидаємо будь-що клінічне чи холодне в гонитві за теплими, затишними палітрами,

– пояснює Ніл Бредхем, гендиректор відомого виробника Parador.

Наступного року на наших кухнях надалі пануватимуть бежеві, середньо-коричневі та темно-шоколадні кольори, каже експерт.

Шахова плитка

Біла кухня з мармуровою підлогою в чорно-білий шах / Фото Christopher Stark

Настав час відмовитися від шахової підлоги, особливо якщо вона яскравих насичених відтінків. Замість цього краще використовувати однотонне покриття приглушених тонів, як-от палітри пастельних і землистих відтінків.

А щоб досягти справжнього класичного вигляду, чорно-біле поєднання варто доповнити сірим чи навіть просто білим.