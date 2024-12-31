Як правило, бірюзовий колір поєднують з яскраво-білим, а за колірним колом він відповідає кораловому. Проте, крім цих двох тонів, є ще багато інших варіантів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.
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Які кольори поєднуються з бірюзовим
Приглушені тони, включно з нейтральними, можуть легко збалансувати кімнату та закріпити візуальний ефект. Наприклад, кремовий або тьмяний білий створить сучасну та витончену атмосферу в кімнаті.
Оскільки цей синьо-зелений відтінок асоціюється зі спокоєм, небом і морем, використовується окремо або з нейтральними тонами, практично неможливо створити дисонансний простір,
– каже американська дизайнерка Емі Крейн.
Біла вітальня з бірюзовим диваном / Фото Melling Studio
Темніша комбінація внесе трохи характеру. Наприклад, можна поєднати бірюзовий і темно-сірий. Також доречними будуть темно-коричневий, винний, сливовий, бордовий або навіть теракотовий.
Кухня з бірюзовими стільцями та червоною консоллю / Фото Arabella Rocca
Теплі тони, як-от гірчичний, темно-жовтий, кораловий або мідний також вдало поєднуються з бірюзовим.
Вітальня з бірюзовими стінами та кремовим диваном / Фото Erin Williamson Design
Які кольори поєднуються з блакитним
Серед кольорів, які поєднуються з блакитним є білі, гірчичні, яскраво-червоні та, звісно, темно-сині.
У той час як приглушені тони білого та бежевого можуть створити спокійний та освіжаючий інтер'єр, поєднання бірюзового та чорного зробить стильний контраст.