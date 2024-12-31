Як правило, бірюзовий колір поєднують з яскраво-білим, а за колірним колом він відповідає кораловому. Проте, крім цих двох тонів, є ще багато інших варіантів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.

Цікаво Сім родичів живуть в переобладнаному сараї, щоб не платити за оренду: як вони облаштувалися

Які кольори поєднуються з бірюзовим

Приглушені тони, включно з нейтральними, можуть легко збалансувати кімнату та закріпити візуальний ефект. Наприклад, кремовий або тьмяний білий створить сучасну та витончену атмосферу в кімнаті.

Оскільки цей синьо-зелений відтінок асоціюється зі спокоєм, небом і морем, використовується окремо або з нейтральними тонами, практично неможливо створити дисонансний простір,

– каже американська дизайнерка Емі Крейн.

Біла вітальня з бірюзовим диваном / Фото Melling Studio

Темніша комбінація внесе трохи характеру. Наприклад, можна поєднати бірюзовий і темно-сірий. Також доречними будуть темно-коричневий, винний, сливовий, бордовий або навіть теракотовий.

Кухня з бірюзовими стільцями та червоною консоллю / Фото Arabella Rocca

Теплі тони, як-от гірчичний, темно-жовтий, кораловий або мідний також вдало поєднуються з бірюзовим.

Вітальня з бірюзовими стінами та кремовим диваном / Фото Erin Williamson Design

Які кольори поєднуються з блакитним

Серед кольорів, які поєднуються з блакитним є білі, гірчичні, яскраво-червоні та, звісно, темно-сині.

У той час як приглушені тони білого та бежевого можуть створити спокійний та освіжаючий інтер'єр, поєднання бірюзового та чорного зробить стильний контраст.