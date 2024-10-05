Лише зрідка на острові реставрують обʼєкти. І навіть ті організовують в рамках допомоги Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, чого недостатньо, пише Daily Star.

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Історія острова Хасіма

Високі мури на Хасімі створюють враження міста-фортеці або в'язниці. Колись там були 30 великих корпусів житлових будинків, 25 магазинів, школа, два басейни, лікарні та цвинтар.

Острів був одним із найбільш густонаселених місць на землі цілих 50 років. У 1959 році на площі 6,3 гектара мешкало 5,3 тисячі осіб.

Колись Хасіма був символом індустріалізації країни. Адже на піку розвитку він слугував поселенням для шахтарського товариства. Робітники оселилися на острові, бо видобували там вугілля з підводних запасів.

Та секрет масового заселення був не в бажанні японців там жити. Іноземні робітники, які прибували на Хасіму, просто залишалися задля зручності.

Варто зазначити, що багато жителів сучасних Північної та Південної Кореї жили в жорстких умовах. Багато з них не дожили до наших днів.

Покинутий острів у Японії / Фото Japanistry

Місцеві скаржилися на умови

Люди, які вижили, розповідали, що шахти розташовувалися на глибині 1000 метрів під землею. А морська вода просочувалася всередину, спричиняючи інфекції на шкірі робітників. Токсичні гази ж накопичувалися і конденсувалися.

Ми змогли переконатися в цьому на підставі записів про кремацію, що погані умови праці та життя призводили до частих смертей і безлічі хвороб, які підвищували рівень смертності серед робітників,

– сказав Юн Чжі Хен, представник спеціальної японської комісії.

Період примусової праці тривав до і під час Другої світової війни. І хоч шахти закриті, жорсткі умови досі викликають суперечки. Зараз єдині люди, які бувають на Хасімі, це туристи.