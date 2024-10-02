Влада штату Гаваї подала на Джоша до суду. Через це власникові будинку виписали величезний штраф, пише Metro.

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Будинок продовжують змивати хвилі

Сусід Джоша зняв відео, на якому видно будинок, який хвилі розмивають на частини. Шматки дерева, металу та інших матеріалів лежать розкидані по пляжу.

Житло Джоша руйнується: дивіться відео

Відомо, що чоловік втратив свій будинок минулого тижня. І хоч це для нього серйозне випробування, проблеми на ньому не закінчилися. Штат Гаваї подав на Джоша до суду через те, що він дозволив будинку обвалитися. Мовляв, через нього океан тепер громадський пляж засмічений. Уламки могли опинитися і в океані, що ще гірше.

У позові вказано, що відходи забруднили державну землю: "24 вересня 2024 року великі фрагменти цементу, дерева, скла, електричних компонентів, арматури, геотекстильної тканини та інших невідомих твердих матеріалів вкрили державну територію від кордону ділянки до океану".

Який штраф має сплатити власник

За порушення правил контролю ерозії Джоша оштрафували аж на 77 тисяч доларів. Місцевий житель, який опублікував відео з будинком, каже, що ситуація з ерозією погіршується. За його словами, чиновники абсолютно нічого не роблять для розв'язання проблеми, яка існує вже багато років.

Кевін звинуватив державні органи у використанні екскаваторів для переміщення піску на пляжі в інтересах туристів. А це, на його погляд, порушує природний цикл. Через штрафи місцевий також обурений, адже місцеві насправді всіляко намагаються захистити свою власність.