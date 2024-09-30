За словами рієлторів, цей об'єкт нерухомості привертає увагу багатьох потенційних покупців. Усе через вдале розташування, що є найвагомішим чинником, який вплинув на формування ціни, пише Daily Mail.

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Де розташований крихітний будиночок, що більше нагадує сарай

Це не просто маленька будівля, а пляжний будиночок. Так, він дуже крихітний, має всього лиш 1,8 метра завширшки та 4 метри завдовжки. Проте хатина розташована на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет). До затоки йти всього кілька метрів, а хвилями можна милуватися навіть зсередини.



Вигляд на затоку / Фото BNPS

У будиночку є мінікухня з холодильником та плитою, що працює на газовому балоні, а також раковина і місце для зберігання їжі, напоїв, посуду та пляжних речей. Вхідні двері в хатині мають подвійне скло, тому там можна відпочивати навіть взимку. Однак про спальне місце чи туалет або душ навіть не мовиться.

Нинішній власник Пол купив будиночок у 2021 році. Він помітив оголошення про продаж під час пляжної прогулянки. Набувшись там кілька років, чоловік вирішив, що тепер хоче придбати трохи більший і на іншому пляжі.

Ми користувалися цією хатинкою досить регулярно, можливо, раз на два тижні, але зараз хочемо купити іншу. Ейвон чудовий пляж: поруч є ресторан та магазин, тут загалом тихо. Нам було дуже зручно ходити на пляж без необхідності щоразу носити речі, але новий власник може розглядати це як довгострокову інвестицію – здавати в оренду й отримувати дохід,

– розповів Пол.



У хатині є лише кухня / Фото BNPS

На піщаному пляжі Ейвон розташовано близько 130 схожих будиночків. Вони популярні серед туристів, місцевих, які вигулюють собак, і спортсменів. Проте є нюанс – усі власники обов'язково мають сплачувати оренду землі, а це близько 1 300 євро на рік.