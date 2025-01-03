Унікальний будинок звели за проєктом місцевого бюро Adam Kane Architects, розповідає 24 Канал, посилаючись на Dezeen.

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Повністю сірий будинок

Проєкт так і називається – Сірий будинок (Grey House), бо в ньому немає інших кольорів, за винятком кількох чорних деталей.

Засновник бюро Адам Кейн збудував це житло для своєї родини. Це будинок не для постійного проживання, а для відпочинку. Він розташований у курортному містечку Дейлсфорд, за годину їзди від популярного Мельбурна.

Нейтральна естетика поширюється і на меблі / Фото Timothy Kaye

Те, що архітектор був сам замовником, дало йому можливість поекспериментувати. Наприклад, всі стіни на кухні він покрив полірованим тиньком. На думку Адама, цей матеріал створює ефект м’якості, якого не досягти за допомогою фарби.

Сіра спальня з панорамним вікном / Фото Timothy Kaye

У вітальні архітектор використав іржостійку сталь. Її оброблювали вручну, щоб надати "туманного вигляду". Так вдасться зробити можливі подряпини непомітними.

У будинку є три спальні та відокремлене гостьове приміщення. Кухня є місцем, де збирається родина, тому між нею і садом зробили скляну стіну.

Кухня знадвору / Фото Timothy Kaye

Архітектор називає своє творіння "позачасовим притулком", який пропонує усамітнення від "хаосу світу".