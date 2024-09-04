Червоний насправді є складним кольором, коли мовиться про внесення в інтер'єр. Зокрема, є кольори, які з цим яскравим відтінком краще не поєднувати.

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Фіолетовий

Кухня з червоними стінами та стелею / Фото Otto Tiles & Design

Червоний – такий сміливий відтінок, навіть якщо він трохи приглушений, тому я б уникала використання інших подібних домінуючих тонів, таких як фіолетовий, оскільки ваша кімната буде здаватися занадто контрастною та візуально хаотичною,

– пояснює американська дизайнерка Дамла Тургут.

Червоний в інтерʼєрі має бути яскравим акцентом, тому його слід поєднувати зі спокійнішими тонами.

"Спробуйте поєднати його з приглушеним нейтральним, наприклад темно-рожевим відтінком. Це дещо зменшить яскравість червоного кольору, посилить тепло та м’якість, водночас дозволяючи червоному сяяти", – радить експертка.

Яскраво-рожевий

Спальня, в якій поєднали червоний і персиковий / Фото Lick

За словами експерта з кольору Теша Бредлі, не можна поєднувати два кольори, які створюють в інтерʼєрі однаковий настрій. Наприклад, сам по собі яскравий червоний не варто поєднувати з яскравим відтінком рожевого.

Найкращий варіант – пом'якшити, а не тонізувати. Бредлі пропонує альтернативу: "М'який персиковий з червоним – це поєднання мрії, оскільки він набагато ніжніший і має заспокійливу нотку сірого – як теплі обійми!"

Зелений

Домашній офіс в оливковому та бордовому тонах / Фото Benjamin Moore

Ці два кольори в поєднанні є символами Різдва, і їх справді можна використовувати в декорі. Проте в самому інтерʼєрі краще не допускати.

Хоча червоний і зелений чудово поєднуються в природі, ці яскраві тони можуть трохи тривожити,

– каже Гелен Шоу, директор з маркетингу Benjamin Moore.

Натомість можна поєднувати відтінки цих кольорів: оливковий і бордовий, бо вони м'які та приглушені.

Чорний

Червона їдальня у фермерському стилі / Фото Francesca's Paints

Я вважаю, що червоний у поєднанні з чорним у багатьох випадках може виглядати занадто суворо та кричущо,

– каже Франческа Везель, засновниця британського виробника фарб Francesca's Paints.

Особливо варто уникати поєднання темно-червоного з чорним, інакше кімната буде такою похмурою, що створюватиме обтяжливу атмосферу.

Що обирати замість чорного? Нічого темного, лише світле. Наприклад, червоний матиме гарний вигляд з пісочним та жовтим.

Білий

Сірі стелажі на тлі темно-червоної стіни / Фото Farrow & Ball

Білий буде надто холодним в поєднанні з червоним. Сірий – набагато кращий варіант, бо він усе ще контрастний, але більш витончений і додає глибини червоному кольору. Сірий до того ж настільки універсальний, що поєднується з будь-яким відтінком червоного.