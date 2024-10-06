Будинки стоять із забитими вікнами й зарослими садами. Спочатку місцеві жителі думали, що знесуть кілька будинків, але з'ясувалося, що хочуть всі, пише Daily Star.

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Чому будинки хочуть знести

Близько 8 років тому в місцевій житловій асоціації почали "перешіптуватися" про намір знести кілька будівель. Згодом стало відомо, що під план знесення потрапляють всі будинки.

Фонд посилався на те, що бунгало розташовані на "ризикованій" частині річкової долини. Це призвело до серйозних проблем з вогкістю і цвіллю.

У планах асоціація має переселити мешканців і згодом побудувати нові високоякісні будинки. Місцеві в таку ідею не надто вірять.



Будинки на Честер-роуд / Фото Manchester Evening News

Що думають місцеві

81-річний місцевий Майкл каже, що люди засмучені через стан району. Він живе у своєму будинку майже 40 років і не збирається звідти переїжджати.

Подивіться на район зараз, він занедбаний. Це дуже сумно. Коли я тільки переїхав, я подумав, що в будинку є великий потенціал. Я витратив чимало грошей, щоб облаштувати невеличке подвір'я та посадити рослини, Це була така мила спільнота,

– згадує чоловік.

Ще один місцевий, на імʼя Корбін, переїхав на Честер-роуд у лютому. Через недоступність оренди він мешкає в трейлері. Чоловік обурений планом знесення будівель.

Це образа, коли у вас так багато людей, які очікують на житло. Усе зводиться до того, що ми приватизували житло – ми приватизували все,

– зазначив Корбін.

Останнім часом будинки на Честер-роуд ще й стали головною мішенню вандалів і викрадачів металу. Багато будівель вкриті графіті.