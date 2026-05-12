Как изменились цены на строительные работы в Украине?

В марте 2026 года строительно-монтажные работы в Украине подорожали на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовал Госстат, передает "Интерфакс-Украина".

Смотрите также От 45 до 342 тысяч долларов: какие цены на квартиры в разных районах Киева

В жилом секторе строительные работы подорожали на 15,3%. Если же сравнивать первый квартал 2026 года с таким же периодом 2025-го, средний рост составил 9,2%.

Подорожание, которое началось несколько лет назад, остается заметным и сейчас. По сравнению с 2021 годом стоимость строительства в отдельных сегментах уже выросла почти на 80 – 84%. Застройщики объясняют это не только ростом цен на материалы, но и дефицитом работников, дорогой логистикой и общим увеличением расходов на реализацию проектов.

На рынке недвижимости уже заметно, что новые жилые комплексы запускают с существенно более высокими сметами, чем раньше. Особенно это касается крупных проектов, где застройщикам приходится учитывать постоянный рост стоимости работ и материалов.

Как правительство упростило правила строительства в Украине?

В апреле правительство объявило о новых изменениях для строительной отрасли. Кабмин планирует сократить количество процедур и ускорить согласование документов для застройщиков.

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что новые правила должны убрать часть барьеров, из-за которых запуск строительства часто затягивался на месяцы. В частности, правительство хочет обновить подход к формированию смет и упростить процедуры на приаэродромных территориях.

Результатом должно быть существенное сокращение сроков процедур и быстрый запуск восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов,

– отметила Свириденко.

Также планируют создать электронную базу цен на строительные материалы, чтобы застройщики формировали сметы на основе актуальных рыночных показателей, а не устаревших данных.

Правительство ожидает, что новые правила помогут лучше координировать работу органов, которые отвечают за разрешения и согласования в сфере строительства.

Повлияет ли это на цены и скорость строительства?

В правительстве считают, что дерегуляция поможет быстрее запускать новые проекты и сократит часть расходов для застройщиков. Прежде всего рассчитывают сократить время, которое компании тратят на получение разрешений и согласования документации.

Впрочем, сами изменения вряд ли остановят подорожание строительства. Рынок уже работает в условиях высоких цен на материалы и нехватки кадров, поэтому застройщики продолжают закладывать дополнительные расходы в стоимость жилья.

Где в Украине быстрее всего выросли цены на новостройки?

Больше всего квартиры на первичном рынке подорожали в Ивано-Франковской области – сразу на 11% против марта. В то же время в Харьковской области средняя стоимость новостроек снизилась на 6,3%.

Киев удерживает статус самого дорогого города на первичном рынке жилья. В апреле средняя цена квадратного метра в столице достигла 1 438 долларов, что на 3,2% больше, чем месяцем ранее.

Среди других городов высокие цены на новостройки также зафиксировали во Львове и Ужгороде. Зато дешевле жилье на первичном рынке можно найти в Запорожье, Сумах и Харькове, где рынок остается значительно более сдержанным из-за ситуации с безопасностью.