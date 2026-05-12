Як змінились ціни на будівельні роботи в Україні?

У березні 2026 року будівельно-монтажні роботи в Україні подорожчали на 16,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані оприлюднив Держстат, передає "Інтерфакс-Україна".

У житловому секторі будівельні роботи подорожчали на 15,3%. Якщо ж порівнювати перший квартал 2026 року з таким самим періодом 2025-го, середнє зростання склало 9,2%.

Подорожчання, яке почалося кілька років тому, залишається помітним і зараз. У порівнянні з 2021 роком вартість будівництва в окремих сегментах вже зросла майже на 80 – 84%. Забудовники пояснюють це не лише зростанням цін на матеріали, а й дефіцитом працівників, дорожчою логістикою та загальним збільшенням витрат на реалізацію проєктів.

На ринку нерухомості вже помітно, що нові житлові комплекси запускають із суттєво вищими кошторисами, ніж раніше. Особливо це стосується великих проєктів, де забудовникам доводиться враховувати постійне зростання вартості робіт та матеріалів.

Як уряд спростив правила будівництва в Україні?

У квітні уряд оголосив про нові зміни для будівельної галузі. Кабмін планує скоротити кількість процедур та пришвидшити погодження документів для забудовників.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що нові правила мають прибрати частину бар'єрів, через які запуск будівництва часто затягувався на місяці. Зокрема, уряд хоче оновити підхід до формування кошторисів та спростити процедури на приаеродромних територіях.

Результатом має бути суттєве скорочення строків процедур і швидший запуск відбудови житла, інфраструктури та соціальних об'єктів,

– наголосила Свириденко.

Також планують створити електронну базу цін на будівельні матеріали, щоб забудовники формували кошториси на основі актуальних ринкових показників, а не застарілих даних.

Уряд очікує, що нові правила допоможуть краще координувати роботу органів, які відповідають за дозволи та погодження у сфері будівництва.

Чи вплине це на ціни та швидкість будівництва?

В уряді вважають, що дерегуляція допоможе швидше запускати нові проєкти та скоротить частину витрат для забудовників. Насамперед розраховують скоротити час, який компанії витрачають на отримання дозволів та погодження документації.

Втім, самі зміни навряд чи зупинять подорожчання будівництва. Ринок уже працює в умовах високих цін на матеріали та нестачі кадрів, тому забудовники продовжують закладати додаткові витрати у вартість житла.

Де в Україні найшвидше зросли ціни на новобудови?

Найбільше квартири на первинному ринку подорожчали в Івано-Франківській області – одразу на 11% проти березня. Водночас у Харківській області середня вартість новобудов знизилася на 6,3%.

Київ утримує статус найдорожчого міста на первинному ринку житла. У квітні середня ціна квадратного метра у столиці сягнула 1 438 доларів, що на 3,2% більше, ніж місяцем раніше.

Серед інших міст високі ціни на новобудови також зафіксували у Львові та Ужгороді. Натомість дешевше житло на первинному ринку можна знайти у Запоріжжі, Сумах та Харкові, де ринок залишається значно стриманішим через безпекову ситуацію.