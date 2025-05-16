Почему же в квартирах времен СССР устанавливали две входные двери, 24 Канал рассказывает со ссылкой на публикацию Новости.LIVE.

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Приоритет количества над качеством

После Второй мировой войны в СССР стремительно наращивали темпы строительства. Основной целью было обеспечить как можно больше людей жильем, а не создать комфортные условия. В типовых хрущевках входные деревянные двери часто были тонкими, с большими щелями, не удерживали тепло зимой.

Жильцы квартир пытались утеплить двери собственными силами – оббивали их дерматином, вкладывали внутрь поролон или даже одеяла. Но эти меры редко давали желаемый эффект. Реагируя на жалобы, застройщики начали монтировать вторые двери – не для комфорта, а как минимальное решение проблемы.

Между дверями образовывалась прослойка воздуха, которая была барьером между холодной улицей и теплым помещением. Такая "воздушная подушка" действовала как своеобразный термос – простое, дешевое и эффективное решение.

Звукоизоляция: тишина как роскошь

Еще один хронический недостаток советского жилья – тонкие стены и слабая звукоизоляция. В хрущевках было хорошо слышно не только соседские разговоры, но и даже звонки телефона в соседней квартире. Шум из подъезда, а именно шаги, споры, громкие диалоги – все это было хорошо знакомым жителям квартир.

Вторая дверь помогала уменьшить это акустическое давление, создавая буферное пространство. Это не решало проблему полностью, но давало людям хотя бы минимальный уровень тишины и личного пространства – чрезвычайно ценного в условиях плотной советской застройки.

Контроль, а не безопасность

Хотя двойные двери могли выглядеть как способ обезопасить жилье, в первые десятилетия после войны в СССР уровень преступности в подъездах был невысок. Система больше полагалась на коллективный надзор: соседи знали друг друга, а государство – всех жителей.

Однако в 1980-х ситуация начала меняться – возросло количество квартирных краж. И хотя вторые двери не обеспечивали абсолютной защиты, они усложняли доступ в квартиру, став элементарным барьером для злоумышленников.

Со временем такие двери стали не только физической защитой, но и психологической границей между "своим" и "внешним" миром. В стране, где личное пространство почти не признавалось, вторая дверь приобрела символическое значение – как попытка отграничить собственную территорию.



Двойные двери в советских квартирах делали, чтобы в жилье было немного теплее / Фото с сайта Радио Трек

Самодельная модернизация

Со временем, когда централизованное управление жилищным фондом приходило в упадок, люди брали инициативу в свои руки. Начали массово устанавливать дополнительные двери самостоятельно – обычно металлические, утепленные, с крепкими замками.

Даже после распада СССР эта практика не исчезла. Двойные двери до сих пор можно увидеть во многих постсоветских многоэтажках.

Дефицит как двигатель инноваций

Экономическая ситуация в СССР не способствовала использованию дорогих материалов. Поэтому двойные двери стали компромиссомвместо инвестирования в качественную термоизоляцию или дорогие металлические конструкции, строители выбирали более дешевый вариант с двойной системой входа. Это позволяло достичь приемлемого уровня тепла и тишины без значительных затрат – типичный пример советской рациональности.

Заметим, что в современных новостройках вторые двери – большая редкость. Современные технологии позволяют изготавливать входные двери, которые сразу обеспечивают и тепло-, и звукоизоляцию, и безопасность.