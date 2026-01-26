Что известно об инвестициях в недвижимость в 2026 году?

Теоретически продажа или аренда жилья или другого помещения могут принести прибыль, но он зависит от микролокации и ситуации с безопасностью, о чем рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук.

В частности доходность может существенно отличаться даже в пределах города. Но главная проблема 2026 года – это, как назвал их эксперт, "зависшие" объекты. То есть вклад в долгострои это буквально способ заморозить средства без всяких гарантий.

Кроме того, на быструю прибыль "давят" валютные скачки и привередливость арендаторов. Иванчук рекомендует осторожно относиться к сегментам, где риски преобладают потенциальный доход:

объекты с неопределенными сроками завершения;

жилье в малых городах без стабильного спроса;

узкоспециализированную коммерческую недвижимость.

Обратите внимание! Эти активы можно назвать "мертвыми", потому что в случае необходимости не будет возможности быстро его продать. Даже по себестоимости.

В то же время наибольший риск - это ликвидность в контексте безопасности.

Недвижимость в зонах с неясными перспективами доступности может потерять ликвидность в любой момент,

– сказал Александр Иванчук.

К важным угрозам в 2026 году в отношении рынка недвижимости специалист выделил:

макроэкономическую нестабильность; отсутствие гарантированного роста цен; возможные регуляторные изменения.

Краткосрочные инвестиции в 2026 году возможны, но без тщательного планирования они не обеспечат ожидаемого результата,

– пояснил Иванчук.

Он также отметил, что перед вложением средств нужно:

просчитать все расходы;

оценить развитие района;

проверить документы.

Важно! Не следует забывать и о локальных условиях, в частности спрос на аренду и платежеспособность населения.

Сколько средств нужно, чтобы приобрести квартиру по программе "еОселя"?

Напомним, что программа "еОселя" позволяет приобрести жилье на льготных условиях. Но уровень дохода заемщика остается важным условием, о чем отметили в ЛУН.

Например, при покупке однокомнатной квартиры стоимостью около 1,5 миллиона гривен ежемесячный платеж по кредиту около 13 – 14 тысяч гривен. И минимальный доход семьи должен быть не менее 32 тысяч гривен в месяц.

Заметьте! В городах и областях с высокими ценами на жилье требования растут. Поэтому для покупки недвижимости во Львове или Киеве минимальный совокупный доход семьи может достигать 50 – 60 тысяч гривен.

