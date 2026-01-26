Что известно об инвестициях в недвижимость в 2026 году?
Теоретически продажа или аренда жилья или другого помещения могут принести прибыль, но он зависит от микролокации и ситуации с безопасностью, о чем рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук.
В частности доходность может существенно отличаться даже в пределах города. Но главная проблема 2026 года – это, как назвал их эксперт, "зависшие" объекты. То есть вклад в долгострои это буквально способ заморозить средства без всяких гарантий.
Кроме того, на быструю прибыль "давят" валютные скачки и привередливость арендаторов. Иванчук рекомендует осторожно относиться к сегментам, где риски преобладают потенциальный доход:
- объекты с неопределенными сроками завершения;
- жилье в малых городах без стабильного спроса;
- узкоспециализированную коммерческую недвижимость.
Обратите внимание! Эти активы можно назвать "мертвыми", потому что в случае необходимости не будет возможности быстро его продать. Даже по себестоимости.
В то же время наибольший риск - это ликвидность в контексте безопасности.
Недвижимость в зонах с неясными перспективами доступности может потерять ликвидность в любой момент,
– сказал Александр Иванчук.
К важным угрозам в 2026 году в отношении рынка недвижимости специалист выделил:
- макроэкономическую нестабильность;
- отсутствие гарантированного роста цен;
- возможные регуляторные изменения.
Краткосрочные инвестиции в 2026 году возможны, но без тщательного планирования они не обеспечат ожидаемого результата,
– пояснил Иванчук.
Он также отметил, что перед вложением средств нужно:
- просчитать все расходы;
- оценить развитие района;
- проверить документы.
Важно! Не следует забывать и о локальных условиях, в частности спрос на аренду и платежеспособность населения.
Сколько средств нужно, чтобы приобрести квартиру по программе "еОселя"?
Напомним, что программа "еОселя" позволяет приобрести жилье на льготных условиях. Но уровень дохода заемщика остается важным условием, о чем отметили в ЛУН.
Например, при покупке однокомнатной квартиры стоимостью около 1,5 миллиона гривен ежемесячный платеж по кредиту около 13 – 14 тысяч гривен. И минимальный доход семьи должен быть не менее 32 тысяч гривен в месяц.
Заметьте! В городах и областях с высокими ценами на жилье требования растут. Поэтому для покупки недвижимости во Львове или Киеве минимальный совокупный доход семьи может достигать 50 – 60 тысяч гривен.
Что еще следует знать о недвижимости в 2026 году?
- В 2026 году примерно 23% украинцев планируют приобрести жилье. Около 93% людей нацелены купить жилую недвижимость. В частности примерно 31% опрошенных планируют покупку жилья. Около 42% опрошенных готовы потратить на покупку до 30 тысяч долларов, еще 39% – в пределах от 30 до 60 тысяч долларов.
- Больше всего покупателей "отталкивает" близость недвижимости к "активным" объектам: военные части, стратегические предприятия или ключевые подстанции. Кроме того, трудно продается жилье с прописанными людьми или запутанными наследственными историями.