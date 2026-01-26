Що відомо про інвестиції у нерухомість у 2026 році?

Теоретично продаж або оренда житла чи іншого приміщення можуть принести прибуток, але він залежить від мікролокації та безпекової ситуації, про що розказав фінансовий аналітик Олександр Іванчук.

Зокрема прибутковість може суттєво відрізнятися навіть у межах міста. Але головна проблема 2026 року – це, як назвав їх експерт, "завислі" об’єкти. Тобто вклад у довгобудові будинки це буквально спосіб заморозити кошти без жодних гарантій.

Крім того, на швидкий прибуток "тиснуть" валютні стрибки та вибагливість орендарів. Іванчук рекомендує обережно ставитися до сегментів, де ризики переважають потенційний дохід:

об’єкти з невизначеними строками завершення;

житло у малих містах без стабільного попиту;

вузькоспеціалізовану комерційну нерухомість.

Зверніть увагу! Ці активи можна назвати "мертвими", бо у разі потреби не буде можливості швидко його продати. Навіть за собівартістю.

Водночас найбільший ризик — це ліквідність у контексті безпеки.

Нерухомість у зонах з неясними перспективами доступності може втратити ліквідність у будь-який момент,

– сказав Олександр Іванчук.

До важливих загроз у 2026 році щодо ринку нерухомості фахівець виділив:

макроекономічну нестабільність; відсутність гарантованого зростання цін; можливі регуляторні зміни.

Короткострокові інвестиції у 2026 році можливі, але без ретельного планування вони не забезпечать очікуваного результату,

– пояснив Іванчук.

Він також наголосив, що перед вкладенням коштів потрібно:

прорахувати всі витрати;

оцінити розвиток району;

перевірити документи.

Важливо! Не слід забувати й про локальні умови, зокрема попит на оренду та платоспроможність населення.

Скільки коштів потрібно, щоб придбати квартиру за програмою "єОселя"?

Нагадаємо, що програма "єОселя" дозволяє придбати житло на пільгових умовах. Але рівень доходу позичальника залишається важливою умовою, про що зазначили у ЛУН.

Наприклад, при купівлі однокімнатної квартири вартістю близько 1,5 мільйона гривень щомісячний платіж за кредитом близько 13 – 14 тисяч гривень. І мінімальний дохід родини має бути не менше 32 тисяч гривень на місяць.

Зауважте! У містах та областях з вищими цінами на житло вимоги зростають. Тому для купівлі нерухомості у Львові чи Києві мінімальний сукупний дохід сім'ї може сягати 50 – 60 тисяч гривень.

Що ще слід знати про нерухомість у 2026 році?